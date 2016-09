Station: Google sucht weltweit WLAN-Partner

In Indien ist das Projekt vor einem Jahr angelaufen. Inzwischen gibt es Hotspots etwa an 52 Bahnhöfen landesweit. Für Entwicklungsländer mit schlechter Mobilfunk-Infrastruktur wie auch Brasilien und Indonesien ist zudem ein Lite-Modus der News- und Wetter-Apps für Android neu.

Google sucht regionale Partner für ein weltweites WLAN-Hotspot-Angebot im öffentlichen Raum namens Google Station. In Indien wird das Netz bereits seit einem Jahr zusammen mit RailTel und Indian Railways aufgebaut.

Die Initiative solle „schnelles, erschwingliches WLAN für Millionen Menschen in Indien“ verfügbar machen, sagte Caesar Sengupta, der bei Google für den Next Billion Plan (also die Anbindung der nächsten Milliarde Internetnutzer) zuständig ist, bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi.

Laut der Website für Google Station werden noch Großveranstalter, Unternehmen, Netzbetreiber, Glasfaseranbieter, Systemspezialisten und Infrastrukturfirmen umworben, um das indische Angebot auszubauen, bevor Google Station irgendwann auch in andere Länder kommt.

Google India zufolge nahm der erste Hotspot im Januar den Betrieb auf. Er befindet sich am Hauptbahnhof von Mumbai. Inzwischen habe man an 52 Bahnhöfen ein solches Netz, auf das über 3,5 Millionen Menschen zugegriffen haben. Vor allem aber gebe es dort rund 15.000 Menschen täglich, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben ins Netz einwählten.

Auch Facebook baut in Indien ein WLAN-Netz auf: Ein Testlauf umfasste 125 lokale Hotspots. Der Zugang soll von ISPs gegen Gebühr, aber „erschwinglich“ angeboten werden. Dass die Konkurrenten Google und Facebook sich zusammentun, ist unwahrscheinlich, wäre aber vielleicht sinnvoll: Laut der indischen Telekommunikationsbehörde werden eigentlich 800.000 Hotspots im Land benötigt.

Für Google ist die Ankündigung Teil einer großen Indien-Offensive, in deren Rahmen es gerade auch die schlanke, für den Offline-Einsatz geeignete App Youtube Go eingeführt hat. Die Android-Apps für News und Wetter wurden parallel mit einem Lite-Modus ausgestattet, der weniger Bandbreite beim Laden von Informationen und natürlich insbesondere Medien verbraucht. Er ist auch für Brasilien und Indonesien vorgesehen.

