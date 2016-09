Apples iMessage App Store startet für Beta-Nutzer

Apple hat den Betrieb seines angekündigten iMessage App Store aufgenommen. Er ist nur für iOS 10 verfügbar, kann also im Augenblick nur von Nutzern der Betaversion verwendet werden. Mit dem Start von iOS 10 heute, 13. September, wird er aber für alle Apple-Nutzer verfügbar sein, sofern sie kompatible Geräte einsetzen.

Schwerpunkt des iMessage App Store sind zunächst so genannte Sticker, wie 9to5Mac berichtet. Dabei handelt es sich um das virtuelle Analogon zu einem Aufkleber – eine lustige, oft animierte Grafik, mit der Anwender ihre Chats in der Apple-System-App Nachrichten verschönern können. Den Anfang hatte Nintendo mit Super-Mario-Stickern gemacht; mit dem vollwertigen iMessage App Store sind nun auch Sticker von Firmen wie Bandai Namco, Disney und Sanrio verfügbar.

Wie der Name sagt, hält der neue App Store auch Apps bereit, von denen viele sich ausschließlich in den Apple-Messenger einfügen. Mit Square Cash steht beispielsweise ein Programm für Geldüberweisungen bereit – eine Funktion, die auch Facebook gerade standardmäßig in seinem Messenger eingeführt hat.

Neben reinen Nachrichten-Apps gibt es aber auch solche im iMessage App Store, die bestehende Apps um ein Modul für Nachrichten erweitern. Was zutrifft, merke man dann beim Download, schreibt 9to5Mac: Eigenständige Apps finden sich ausschließlich in Nachrichten.

Das trifft übrigens auch auf die Sticker zu, die als Nachrichten-Ergänzung oder als Erweiterung einer anderen App angeboten werden können. Ein typisches Sticker-Pack kostet 1,99 Dollar.

Der iMessage App Store ist Teil von Apples Services-Offensive mit iOS 10: Dieser Bereich soll angesichts rückläufiger Smartphone-Verkäufe mehr zum Umsatz beitragen. Apple stärkt sich zugleich im Wettkampf der Mesenger-Apps, in denen gerade junge Anwender zunehmend Zeit verbringen, wenn sie über interessante oder witzige Zusatzfunktionen verfügen, wie Snapchat exemplarisch vorführt.

Mit Hilfe von Bots können Chatprogramme auch als Schnittstelle für Dienste aller Art fungieren, bis hin zum Online-Einkauf. In diesem Bereich hat Apple bisher – anders als Facebook oder Kik – noch nichts angekündigt.

Die Verteilung von iOS 10 soll heute beginnen. Voraussetzung für die Installation ist mindestens ein iPad 4 oder iPad Mini 2, ein iPod Touch der jüngsten (sechsten) Generation oder ein iPhone ab Version 5.

