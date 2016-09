Google stellt am 4. Oktober neue Smartphones Pixel und Pixel XL vor

Es geht um "Geräte von Google und all die Dinge, die du damit tun kannst". Die Präsentation erfolgt in San Francisco und wird live über Youtube gestreamt. Die Nexus-Nachfolger werden voraussichtlich zusammen mit der VR-Fassung Daydream VR und dem sprachgesteuerten Assistentensystem Google Home präsentiert.

Google hat eine Presseveranstaltung am 4. Oktober angekündigt, bei dem es neue Geräte vorstellen wird. Im Mittelpunkt stehen mit großer Sicherheit die neuen Smartphones Pixel und Pixel XL, die die bisherige Nexus-Reihe ablösen. Sie werden voraussichtlich zusammen zusammen mit der VR-Fassung Daydream VR und dem als sprachgesteuerter Assistent dienenden Lautsprechersystem Google Home präsentiert werden. Auch zu Android 7.1 dürfte es zu diesem Termin erste Informationen geben.

Die Präsentation erfolgt in San Francisco und wird zugleich live über Youtube übertragen. Ein Tweet zur Ankündigung verweist auf die Webseite madeby.google.com, die zur Registrierung auffordert, um Informationen zu erhalten über „Geräte von Google und all die Dinge, die du damit tun kannst“. Dazu werden wechselnde Aufnahmen in einem typischen Smartphone-Umriss eingeblendet, die wohl auf ein leistungsfähiges neues Kameramodul neugierig machen sollen.

„Geräte von Google“ könnte frühere Berichte bestätigen, dass der Internetkonzern kommende Flaggschiff-Smartphones vollständig in Eigenregie entwickeln und die Geräte dann durch Auftragshersteller montieren lassen will. Damit wolle Google in den vom iPhone dominierten High-End-Markt eindringen und seine Einnahmen durch Services sichern. Hardwarepartner wie LG, Samsung, Huawei und Motorola hätten damit weniger Einfluss auf die Produktlinie, mit der Google beispielhaft die Entwicklungsrichtung von Geräten mit seinem Android-Betriebssystem vorgibt. Google würde sie demnach ähnlich behandeln wie Apple den Auftragshersteller Foxconn. Dazu passt auch, dass sich auf dem Gehäuse der neuen Smartphones als Markenzeichen angeblich ein großes G finden wird.

Als gesichert gilt inzwischen, dass Google die Marke Nexus aufgibt und seine kommenden Flaggschiff-Smartphones Pixel heißen werden. Darauf verweist beispielsweise die Umbenennung des Nexus Launcher in Pixel Launcher. Dessen aktuelle Versionsnummer 7.1-3231428 deutet darauf hin, dass die Pixel-Geräte mit vorinstalliertem Android 7.1 Nougat eingeführt werden. Den Namen Pixel verwendete Google bisher für ein hauseigenes und ziemlich hochpreisiges Chromebook sowie dessen etwas erschwinglicheren Nachfolger.

Wie schon Anfang des Monats durchgesickert ist, sollen die Nexus-Nachfolger als Google Pixel und Pixel XL auf den Markt kommen. Demnach handelt es sich um die von HTC hergestellten Geräte mit den Codenamen Marlin (M1, 5,5 Zoll Displaydiagonale) und Sailfish (S1, 5,0 Zoll). Beide Smartphones basieren nach bisherigen Meldungen auf Vierkern-Chipsystemen von Qualcomm, bringen 4 GByte RAM und 12-Megapixel-Kameras mit. Beim Prozessor könnte es sich um Snapdragon 821 handeln.

Mit den Codenamen Angelfish und Swordfish arbeitet Google angeblich auch an zwei Smartwatches mit Android Wear, deren baldige Vorstellung aber weniger sicher ist. Während das erste Modell alle Funktionen einer Smartwatch inklusive LTE, GPS und Pulssensor bieten soll, soll sich das zweite Modell auf Grundfunktionen beschränken. Beide Uhren soll Google mit einem Assistenten ausstatten, der kontextbezogene Meldungen liefert. Android Police schloss aufgrund eines früheren Kommentars von Google-CEO Sundar Pichai nicht aus, dass Google beide Uhren mit exklusiven Funktionen ausstattet, die andere Android-Wear-Geräte nicht bieten.