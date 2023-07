Microsoft bietet Bing Chat auch für Chrome und Safari an

Microsoft hat die Verfügbarkeit seines KI-Chatbots Bing Chat ausgeweitet. War die Funktion bisher dem hauseigenen Browser Edge sowie der mobilen Bing-App vorbehalten, ist sie nun auch in Google Chrome und unter macOS in Apple Safari erhältlich.

Bing Chat basiert auf einer angepassten Version des Sprachmodells von ChatGPT von OpenAI. Nutzer können den Bot aufrufen, um Fragen zu stellen, Informationen zu erhalten oder Inhalte verfassen zu lassen.

Bing Chat in CHrome mit eingeschränktem Funktionsumfang

In einer E-Mail an ZDNet USA bestätigte Microsoft die Einführung von Bing Chat in Chrome und Safari. „Wir bieten ausgewählten Nutzern den Zugang zu Bing Chat in Safari und Chrome als Teil unserer Tests in anderen Browsern an“, sagte Caitlin Roulston, Microsoft Director of Communications. „Wir freuen uns darauf, den Zugang auf noch mehr Nutzer auszuweiten, sobald unsere Standardtestverfahren abgeschlossen sind.

Nutzer, die bereits Zugriff auf Bing Chat in Chrome haben, sehen in der Regel eine Pop-up-Hinweise in der Taskleiste von Windows 10 oder Windows 11. Ansonsten ist es ausreichend, in Chrome die Bing-Website aufzurufen, die dann – falls verfügbar – das Chat- oder Chat-Now-Symbol anzeigt, über das das Chat-Fenster geöffnet wird. Auch in Safari unter macOS wird Bing Chat über die Bing-Website aufgerufen.

Wie Windows Latest berichtet, bietet Bing Chat in Chrome und Safari auf den ersten Blick zwar dieselben Funktionen wie in Edge, die Nutzung ist aber gegenüber dem Microsoft-Browser eingeschränkt. In Chrome sind demnach nur fünf Nachrichten pro Chat möglich. In Edge sind es 30 Nachrichten pro Chat. Zudem werden Nutzer offenbar weiterhin in Chrome aufgefordert, für den Zugriff auf Bing Chat zu Edge zu wechseln.