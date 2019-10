Android gibt in Europa Marktanteile an iOS ab

Beide Mobilbetriebssysteme zusammen teilen sich inzwischen 99,8 Prozent des Markts. Hierzulande kommt Android auf 80,9 Prozent und iOS auf 18,9 Prozent. In den USA und China gibt Apple indes Anteile an Android ab.

Kantar hat neue Zahlen für die Verbreitung der Smartphone-Betriebssysteme im dritten Quartal veröffentlicht. In den fünf wichtigsten europäischen Ländern – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien – nahm Apples iOS dem Konkurrenten Google Android Marktanteile ab. Während sich iOS um zwei Prozentpunkte auf 18,9 Prozent verbesserte, rutschte Android um 1,5 Punkte auf 80,9 Prozent.

Hierzulande kamen iOS und Android in den Monaten Juli, August und September ebenfalls auf 18,9 beziehungsweise 80,9 Prozent. Allerding gab Android 1,4 Punkte ab und iOS gewann 2,3 Punkte hinzu. Grund dafür ist, dass die Kategorie Andere im Vorjahreszeitraum noch einen Anteil von 1,1 Prozent hatte. Inzwischen kommen Windows, Blackberry OS und Co. in Deutschland allerdings nur noch auf 0,2 Prozent.

In Frankreich und Spanien teilen der Statistik zufolge iOS und Android den Markt sogar komplett unter sich auf. In den anderen Ländern sollte die Kategorie Andere in den kommenden Monaten ebenfalls vollständig verschwinden, vor allem da Microsoft im Dezember den Support für Windows 10 Mobile endgültig einstellt und mit WhatsApp zudem zum Jahresende eine wichtige mobile App die Windows-Plattform verlässt.

Außerhalb Europas wuchs iOS auch in Australien und Japan auf Kosten von Android. Allerdings haben iPhones in beiden Märkten traditionell einen besseren Stand als in Europa. So ermittelte Kantar in Australien einen Marktanteil von 39,6 Prozent für iOS und in Japan 39,9 Prozent.

In China und den USA gab iOS indes Anteile ab. 36,1 Prozent im Heimatmarkt bedeuten für Apple ein Minus von zwei Punkten. 1,8 Punkte gingen davon an Android, dessen Anteil auf 63,6 Prozent kletterte. Die Kategorie Andere legte zudem um 0,3 Punkte auf 0,4 Prozent zu. In China schrumpfte Apples Anteil auf 17,6 Prozent (minus 1,3 Punkte). Android reklamierte indes 82,4 Prozent des chinesischen Markts für sich (plus 1,6 Punkte).

„Im dritten Quartal 2019 brachte Apple seine neue iPhone-11-Familie auf den Markt, und mit etwas mehr als einer Woche im Verkauf trugen die neuen Modelle 7,4% zum Gesamtabsatz von Apple im dritten Quartal 2019 bei, im Vergleich zu 6,6% bei der Einführung der iPhone-XS-Familie im dritten Quartal 2018. Die neuen Modelle verkaufen sich alle gut, wobei das preisgünstigere iPhone 11 absolut gesehen führend ist, aber die Pro-Modelle liegen nicht weit zurück. Die kombinierten Verkäufe der neuen Modelle sind gestiegen gegenüber dem vor einem Jahr eingeführten iPhone XS. In den USA ist die Modellaufteilung der Verkäufe für die neuen iPhones ähnlich wie in der EU, obwohl der Anteil am gesamten iPhone-Umsatz von Apple im Quartal mit 10,2% deutlich größer ist“, kommentierte Dominic Sunnebo, Global Director bei Kantar.

Samsung habe seinen Marktanteil in den fünf größten EU-Märkten wiederum um 5,9 Punkte auf 38,4 Prozent ausgebaut. Vor allem die aktuelle A-Serie mit ihren konkurrenzfähigen Produkten habe Samsung zum höchsten Marktanteil in Europa seit dem dritten Quartal 2015 verholfen. Fünf der am häufigsten in Europa verkauften Samsung-Smartphones gehörten demnach zur A-Serie, darunter die Modelle A50, A40 und A20e auf den ersten drei Plätzen. Mit der A-Serie habe Samsung offenbar auch eine Antwort auf die günstigen Geräte von Huawei und Xiaomi gefunden.