Android-Programmiersprache: Google unterstützt Kotlin

Google hat seine integrierte Entwicklungsumgebung Android Studio 3.0 um die Programmiersprache Kotlin erweitert. Sie dient als Alternative zu Java, das derzeit noch die wichtigste Programmiersprache für Android-Apps ist. Laut Googles Stephanie Cuthbertson ist Kotlin schon jetzt vollständig kompatibel zur Android-Runtime und vollständig interoperabel mit vorhandenem Programmcode.

Kotlin wurde ursprünglich vom russischen Java-Entwickler JetBrains konzipiert, um Einschränkungen von Java zu umgehen. Dafür orientierte sich das Unternehmen an anderen Java-kompatiblen Sprachen wie Scala und Apache Groovy. „Kotlin ist nicht revolutionär, aber es fühlt sich wie eine sorgfältige Verschmelzung von einigen der besten Funktionen anderer Sprachen an“, kommentierte Rob Fletcher, Senior Software Developer bei Netflix. „Der Ansatz ist sehr pragmatisch und betont Interoperabilität mit Java.“

Google wiederum arbeitet schon länger mit JetBrains zusammen. So basiert Googles eigene integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) auf der IDE von JetBrains. Durch die Integration von Kotlin in Android Studio müssen Entwickler „nicht länger irgendwelche Extras installieren oder sich um die Kompatibilität sorgen“, erklärte JetBrains-CEO Maxim Shafirov in einem Blogeintrag. „Es ist einfach, in Kotlin einzusteigen und es kann schrittweise in vorhandene Projekte eingeführt werden, was bedeutet, dass vorhandene Qualifikationen und technische Investitionen erhalten bleiben.“

Laut Android-Produktmanager Jamal Eason wurde Kotlin auf „allgemeinen Wunsch“ zu den offiziellen Android-Programmiersprachen Java und C++ hinzugefügt. „Mit dem Support für diese neue Sprache können sie nahtlos Kotlin-Code zu ihrem vorhandenen Android-App-code hinzufügen und sie haben Zugang zu all den großartigen Entwicklerwerkzeugen in Android Studio. Sie können Kotlin zu ihrem Projekt hinzufügen, indem Sie das eingebaute Konvertierungstools nutzen, oder Sie entscheiden sich für ein neues Kotlin-Projekt mithilfe des Wizards für neue Projekte.“

Da Kotlin interoperabel zu Java ist, konnten Android-Entwickler auch schon früher mit der Sprache arbeiten. Durch die offizielle Integration in Android Studio stehen ihnen nun zusätzlich neben der Android-Dokumentation auch die offiziellen Android-Tutorials und Code-Beispiele zur Verfügung. Darüber hinaus versprechen Google und JetBrains, dass sie künftig die Android-Entwicklung in Kotlin unterstützen werden.

[mit Material von Steven J. Vaughan-Nichols, ZDNet.com]

