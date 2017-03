Motorola Moto G5 ab sofort im Handel erhältlich

Das 5-Zoll-Smartphone Moto G5 ist ab sofort für 199 Euro verfügbar, die 5,2-Zoll-Variante Moto G5 Plus kann für 289 Euro vorbestellt werden. Beide Geräte kommen mit nahezu purem Android 7.0 Nougat.

Motorola Mobility, eine Tochtergesellschaft von Lenovo, hat heute die Verfügbarkeit des Moto G5 in Deutschland bekanntgegeben. Mit dem Moto G5 und dem Moto G5 Plus hatte Lenovo auf dem Mobile World Congress Ende Februar in Barcelona die 5. Generation der Moto G-Familie vorgestellt. Das Moto G5 kommt im Aluminium-Design mit 2 GByte RAM und 16 GByte internem Speicher und ist ab sofort laut Hersteller bei Media Markt, Saturn, Amazon sowie weiteren ausgewählten Vertriebspartnern für 199 Euro erhältlich.

Das Moto G5 Plus mit 3 GByte RAM und 32 GByte internem Speicher kann bei einigen Händlern wie Media Markt bereits für 289 Euro bestellt werden. Bei Media Markt wird „Lieferung in 4 Wochen“ angegeben. Bei Amazon ist es vorbestellbar. Beide Dual-SIM-Geräte werden in den Farben Lunar Gray oder Fine Gold angeboten.

Das 5-Zoll-Display des Moto G5 bietet eine Full HD-Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel und eine Pixeldichte von 441 ppi. Auf der Rückseite ist eine 13-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz, Blende f/2.0 und Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) integriert, auf der Vorderseite eine 5-Megapixel-Kamera mit Weitwinkel und Blende f/2.2 für Videochats und Selfies. Für das Sperren und Entsperren des Smartphones ist ein Fingerabdrucksensor verbaut.

Das Smartphone wird von einem Octacore-Prozessor Snapdragon 430 mit 1,4 GHz Takt und einer Adreno 505-GPU angetrieben. Ihm stehen 2 GByte RAM zur Seite. Für die Sicherung von Daten sind 16 GByte interner Speicher an Bord, die sich mithilfe von microSD-Karten um bis zu 128 GByte erweitern lassen.

Die Datenkommunikation kann über LTE, HSPA+, WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth und GPS erfolgen. Für die Stromversorgung ist ein 2800-mAh-Akku verantwortlich. Das mitgelieferte 10-Watt-Schnellladegerät soll dem Moto G5 laut Hersteller in wenigen Minuten wieder Energie für Stunden verpassen.

Das 144,5 Gramm schwere Moto G5 misst 144,3 mal 73 mal 9,5 Millimeter. Es wird wie das Moto G Plus mit der aktuellen Android-Version 7.0 Nougat ausgeliefert.

Das Moto G Plus ist mit einem 5,2 Zoll großen Bildschirm ausgestattet, der ebenfalls Full HD-Auflösung mit 1920 mal 1080 Pixel bei einer allerdings etwas geringeren Pixeldichte von 424 ppi bietet und von Corning Gorilla Glass 3 geschützt ist. Auf der Rückseite integriert der Hersteller eine 12-Megapixel-Kamera mit Dual-Pixel-Autofokus und einer Ff/1.7-Blende. Ein Objekt soll sich bis zu 60 Prozent schneller als beim Moto G4 Plus fokussieren lassen, indem 10 mal mehr Pixel auf dem Sensor genutzt werden. Mit der f/1.7 Blende und den größeren Pixeln, die mehr Licht aufnehmen können, sollen auch bei schlechten Lichtverhältnissen perfekte Fotos gelingen, so das Versprechen des Herstellers.

Im Inneren sorgt ein 2,0-GHz-Octacore-Prozessor Qualcomm Snapdragon 625 mit einer Adreno 506-GPU für die nötige Power. Der Plus-Version stehen hier 3 GByte RAM und 32 GByte interner Speicher zur Verfügung. Er kann mit microSD-Karten ebenfalls um 128 GByte erweitert werden.

Beim Moto G5 Plus kann die Datenkommunikation per LTE, HSPA+, WLAN 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS und NFC erfolgen. Der Akku fällt mit einer Kapazität von 3000 mAh etwas üppiger aus. Das mitgelieferte Turbo-Power-Ladegerät soll in nur 15 Minuten bis zu 6 Stunden Akku-Laufzeit bieten. Es ist 150,2 mal 74 mal 9,7 Millimeter groß und wiegt 155 Gramm.

Um die Bedienung zu erleichtern, stehen einige Shortcuts bereit. Moto Display bietet eine Vorschau für Benachrichtigungen ohne dass das Smartphone entsperrt werden muss. Mit Moto Actions können Features gestartet werden, ohne eine Taste zu drücken, da auf Gesten reagiert wird, was tägliche Abläufe erleichtern soll. One Button Nav, eine neue Moto Experience, ermöglicht das schnelle Navigieren durch Screens mithilfe des Fingerabdrucksensors. In enger Zusammenarbeit mit Google wurde außerdem laut Hersteller sichergestellt, dass der Google Assistant nahtlos in die neue Moto G Familie integriert ist.