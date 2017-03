Video: Galaxy S8 mit neuem Benchmark-Rekord

Kurz vor der Vorstellung des Galaxy S8 am 29. März in New York ist ein neues Video aufgetaucht, das das neue Samsung-Flaggschiff beim Ausführen des AnTuTu-Benchmarks zeigt. Demnach erreicht es mit einem Wert von 205.284 Punkten einen neuen Rekord. Bisheriger Spitzenreiter war das im letzten Jahr vorgestellte iPhone 7 Plus mit 181.807 Punkten. Das Galaxy S7 erzielt bei diesem Test 130.275 Punkte.

Die Authentizität des Videos lässt sich nicht überprüfen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass ein neues Smartphone ein vor gut sechs Monaten erschienenes Modell in Sachen Leistung übertrumpft. Außerdem dürften diese Leistungsdaten nur unter bestimmten Bedingungen wie etwa bei 3D-Spielen relevant sein. Bei der täglichen Nutzung sind andere Kriterien wichtiger.

Für viele Anwender ist vor allem die Kamera ein wichtiger Gesichtspunkt beim Kauf eines neuen Smartphones. Samsung rangiert hier mit dem Galaxy S7 beziehungsweise Galaxy S7 Edge bereits in der Oberliga, wenn nicht gar an der Spitze. Es dürfte also kaum überraschen, wenn das S8 in diesem Bereich erneut einiges zu bieten hat. Gerüchten zufolge soll es wie Sonys zum Mobile World Congress vorgestellten Spitzenmodell Xperia XZ Premium Videosequenzen mit bis zu 1000 fps aufnehmen. Das Sony schafft dies allerdings nur für die Dauer von fünf Sekunden bei einer Auflösung von 720p. Im Galaxy S8 soll aber ein anderer Sensor zum Einsatz kommen. Außerdem versorgt Samsung angeblich den Bildprozessor mit zusätzlichem RAM für das schnelle Zwischenspeichern der Videosequenzen.

Wie das Galaxy S8 aussehen wird, ist seit der Veröffentlichung eines Pressefotos, welches das Smartphone von vorne zeigt, durch den für seine Leaks bekannten Journalisten Evan Blass kein Geheimnis mehr. Nun hat Blass nachgelegt und ein Bild veröffentlicht, das die Rückansicht des Geräts zeigt.

Galaxy S8 für 799 Euro, Galaxy S8+ für 899 Euro

Blass will außerdem die Preise für die neuen Samsung-Smartphones erfahren haben. Demnach kostet das Galaxy S8 799 Euro und das Galaxy S8+ 899 Euro. Sollten die Angaben zutreffend sein, wären die neuen Samsung-Smartphones bei Markteinführung jeweils 100 Euro teurer als die Vorjahresmodelle.

Desktop-Dock DeX für 150 Euro

Samsung arbeitet außerdem an einer neuen Funktion für sein kommendes Premium-Smartphone, die das Galaxy S8 um einen Desktop-Modus erweitert. Samsung Desktop Experience (DeX) soll ähnlich wie Windows Continuum funktionieren: Nutzer sollen das Gerät mit einem externen Monitor verbinden und Apps im Fenstermodus ausführen können. Das dafür nötige Dock soll Blass zufolge für 150 Euro angeboten werden.

Ein dem Blog AllAboutWindowsPhone vorliegender Screenshot einer Präsentationsfolie beschreibt DeX als den „mobilen Arbeitsplatz“ der Zukunft. Demnach unterstützt die Funktion neben einem externen Monitor auch Eingabegeräte wie Tastatur und Maus und Multi-Tasking.

Das dargestellte Smartphone ist per Kabel mit dem externen Monitor verbunden. Maus und Tastatur werden offenbar drahtlos gekoppelt – wahrscheinlich per Bluetooth. Der Monitor, neben dem ein Android-Symbol angebracht ist, zeigt einen Desktop mit Symbolen, einem Startmenü und einer Taskleiste an. Zudem werden Anwendungen in separaten Fenstern ausgeführt. Ein Fenster spiegelt den Bildschirminhalt des Smartphones.

Continuum ist derzeit noch ein Alleinstellungsmerkmal von Windows Phone, das allerdings sehr wenigen Geräten wie dem inzwischen ausverkauften Lumia 950, dem HP Elite X3 und dem Acer Liquid Jade Primo vorbehalten ist. Ein spezielles Dock projiziert die Inhalte des Smartphone-Displays auf einen externen Bildschirm – Maus und Tastatur lassen sich ebenfalls mit dem Dock verbinden. Für die HP-Lösung existiert zudem ein Lap Dock. Dabei handelt es sich um ein Display mit Tastatur und Akku, welches zur Darstellung von Inhalten in Verbindung mit dem Elite X3 genutzt werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob auch Samsung ähnliches Zubehör für die professionelle Nutzung des Smartphones als Laptop-Ersatz vorstellen wird.

Digitaler Assistent Bixby

Offiziell bekannt ist inzwischen, dass Samsung die kommende Generation seiner Premium-Smartphonereihe Galaxy S8 mit einem auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Assistenten ausstatten wird. Doch dieser bleibt den High-End-Modellen nicht alleine vorbehalten. Er soll auch auf den anderen Galaxy-Produkten und langfristig auf allen internetfähigen Geräten des Unternehmens Einzug halten.

Intelligente Assistenten spielen zumindest bei Premium-Smartphones eine wichtige Rolle. Google führte Anfang Oktober 2016 mit dem Google Assistant einen neuen sprachgesteuerten Service für seine Pixel-Smartphones ein. Er basiert auf der Wissensdatenbank Knowledge Graph und soll sich durch maschinelles Lernen immer nützlicher machen. Google Assistant kann nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Aufgaben für den Anwender erledigen. Nachdem Google Assistant anfangs nur für die hauseigenen Pixel-Smartphones zur Verfügung stand, hat Google die Verfügbarkeit für Smartphones mit Android 6 und Android 7 angekündigt.

