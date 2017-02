Apple kündigt WWDC 2017 für 5. Juni an

Apple hat seine jährliche Entwicklerkonferenz angekündigt. Die 28. Ausgabe der Worldwide Developers Conference findet in diesem Jahr im kalifornischen San Jose im McEnery Convention Center statt – in unmittelbarer Nachbarschaft zu Apples Hauptquartier in Cupertino. Ab dem 5. Juni informiert das Unternehmen seine Entwickler fünf Tage lang über Neuheiten aus den Bereichen iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und Mac.

„Jedes Jahr während der WWDC lernen Millionen talentierter Entwickler aus der ganzen Welt über Apples fortschrittliche Plattformtechnologien, angefangen von Programmiersprachen wie Swift bis hin zu wegweisenden Entwickler-APIs, darunter SiriKit, HomeKit, HealthKit und CarPlay“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Diese Apple-Technologien inspirieren Entwickler dazu, auch weiterhin außergewöhnliche Erfahrungen für alle Lebensbereiche der Kunden zu kreieren und die Art und Weise zu verbessern, wie sie ihre Smart Homes, Autos, Gesundheit und mehr von über einer Milliarde aktiver Apple-Geräte aus verwalten.“

Die Neuerungen präsentiert Apple im Rahmen von Keynotes, Zusammenkünften, Sessions und Labs für Entwickler. Die Teilnehmer haben laut Apple außerdem die Möglichkeit, mehr als 1000 Apple-Ingenieure zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen.

Das Unternehmen aus Cupertino nutzt die Veranstaltung in jedem Jahr aber auch, um neue Produkte vorzustellen, allen voran neue Betriebssystemversionen. Entwickler dürften also Einblicke in iOS 11, macOS 10.13 und auch Updates für watchOS und tvOS erhalten. Im vergangenen Jahr hatte Apple neben Updates für alle Betriebssysteme auch Apple Pay for the Web und Siri für Macs vorgestellt.

Interessierte Entwickler können ab 27. März 10 Uhr pazifischer Zeit Tickets beantragen. Apple wählt aufgrund der in der Regel sehr hohen Nachfrage anschließend per Zufallsprinzip die Entwickler aus, die tatsächlich Tickets kaufen können. Anmeldungen nimmt Apple nur von Entwicklern entgegen, die bereits beim Apple Developer Program oder beim Apple Developer Enterprise Program registriert sind.

