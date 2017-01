Samsung stattet Galaxy S8 angeblich mit Windows-Continuum-Klon aus

Einer durchgesickerten Präsentationsfolie zufolge heißt die Funktion Samsung Desktop Experience. Sie erlaubt es, das Smartphone per Kabel mit einem externen Monitor zu verbinden. Der wiederum bietet Zugriff auf einen Desktop mit Startmenü und in Fenstern ausgeführten Apps.

Samsung arbeitet angeblich an einer neuen Funktion für sein kommendes Premium-Smartphone, die das Galaxy S8 um einen Desktop-Modus erweitert. Wie All About Windows Phone berichtet, funktioniert Samsung Desktop Experience ähnlich wie Windows Continuum: Nutzer sollen das Gerät mit einem externen Monitor verbinden und Apps im Fenstermodus ausführen können.

Ein dem Blog vorliegender Screenshot einer Präsentationsfolie beschreibt Samsung Desktop Experience als den „mobilen Arbeitsplatz“ der Zukunft. Demnach unterstützt die Funktion neben einem externen Monitor auch Eingabegeräte wie Tastatur und Maus und Multi-Tasking.

Das dargestellte Smartphone ist per Kabel mit dem externen Monitor verbunden. Maus und Tastatur werden offenbar drahtlos gekoppelt – wahrscheinlich per Bluetooth. Der Monitor, neben dem ein Android-Symbol angebracht ist, zeigt einen Desktop mit Symbolen, einem Startmenü und einer Taskleiste an. Zudem werden Anwendungen in separaten Fenstern ausgeführt. Ein Fenster spiegelt den Bildschirminhalt des Smartphones.

Continuum ist derzeit noch ein Alleinstellungsmerkmal von Windows Phone, das allerdings sehr wenigen Geräten wie dem inzwischen ausverkauften Lumia 950, dem HP Elite X3 und dem Acer Liquid Jade Primo vorbehalten ist. Ein spezielles Dock projiziert die Inhalte des Smartphone-Displays auf einen externen Bildschirm – Maus und Tastatur lassen sich ebenfalls mit dem Dock verbinden.

Gerüchten zufolge soll Samsung auch einen eigenen digitalen Assistenten für das Galaxy S8 entwickeln. Zudem soll das Unternehmen beim Nachfolger des Galaxy S7 generell auf ein beidseitig gekrümmtes randloses Display ohne physischen Home-Button setzen.

Fraglich ist derzeit, ob Samsung das Galaxy S8 wie in den Vorjahren anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona vorstellen wird. Angeblich plant das Unternehmen im April einen besonderen Event in New York. Möglicherweise hat das Debakel um das Galaxy Note 7 im vergangenen Herbst die Entwicklung des Galaxy S8 verzögert. Den Untersuchungsbericht zu den Ursachen der Akkuprobleme des Note 7 will Samsung einer koreanischen Zeitung zufolge noch diesen Monat vorlegen.