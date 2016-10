Kameratest: Google Pixel XL schlägt Apple iPhone 7 Plus

Im ausführlichen Kameratest von CNET überzeugt das Pixel XL vor allem bei Aufnahmen mit schwachen Lichtverhältnissen. Überzeugend sind auch Farbdarstellung und Schärfe. In einer Disziplin ist allerdings das iPhone 7 Plus deutlich besser.

Im ausführlichen Kameratest von CNET kann sich das Google Pixel in nahezu allen Bereichen gegenüber dem Apple iPhone 7 Plus durchsetzen. Die Tester attestieren der Kameratechnik im neuen Google-Phone vor allem bei schwachen Lichtverhältnissen klare Vorteile. Lediglich bei Porträtaufnahmen schlägt sich das iPhone 7 Plus besser als das Pixel.

Schon zur Vorstellung der Pixel-Smartphones hatte Google auf die „herausragende Qualität“ der verwendeten Kameratechnik hingewiesen. Zur Untermauerung dieser These diente ein Testbericht der allseits anerkannten Spezialisten von DxOMark. Mit einem Wert von 89 rangiert das Google Pixel unter allen getesteten Smartphones auf Platz 1 der DxOMark-Kamera-Bestenliste.

Inzwischen hat Google einige Testgeräte verschickt, sodass nun weitere Testberichte erschienen sind. ZDNets Schwesterpublikation CNET hat das Pixel XL im Kameratest gegen das iPhone 7 Plus antreten lassen. Darauf haben viele Anwender gewartet, da DxOMark zum Zeitpunkt des Pixel-Tests das Google-Handy zwar mit dem iPhone 7 verglichen hatte, nicht aber mit dem mit besserer Kameratechnik ausgestatteten iPhone 7 Plus. Laut eigenen Angaben lag das bessere iPhone-7-Modell DxOMark noch nicht vor.

Legt man den CNET-Testbericht zugrunde, dürfte das iPhone 7 Plus aber in der DxOMark-Bestenliste hinter dem Pixel (Pixel und Pixel XL verfügen über die gleiche Kameratechnik) landen. Vor allem bei bei schwachen Lichtverhältnissen gelingen Aufnahmen mit dme Pixel XL deutlich besser als mit dem iPhone 7 Plus.

Noch eklatanter fällt der Unterschied aus, wenn der Blitz zur Unterstützung der Aufnahme eingesetzt wird. Während man beim iPhone 7 Plus die Blitzunterstützung im Bild sofort bemerkt, bleibt sie bei der Aufnahme mit dem Pixel XL nahezu verborgen. Auf den ersten Blick lässt sich bei dieser Aufnahme erkennen, wer als Sieger bei diesem Einsatzszenario das Feld verlässt.

Bei der Aufnahme von Portraits kann das iPhone 7 Plus den Vergleich mit dem Pixel XL aber klar für sich entscheiden. Hier versagt Googles Blur-Filter.

Fazit

Insgesamt bescheinigen die Tester beiden Kontrahenten eine exzellente Kameratechnik. In vielen Situationen sind kaum Unterschiede sichtbar. Oft entscheidet dann der persönliche Geschmack über ersten und zweiten Platz. Für Portraitfotos ist allerdings das iPhone 7 Plus klar besser geeignet. Bei Aufnahmen mit wenig Licht fällt hingegen die Wahl auf das Google-Phone. Wenn hellere Farben und ein schärferer Hintergrund wünschenswert sind, bietet das Pixel ebenfalls Vorteile.