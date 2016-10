„Made by Google“-Ladengeschäft eröffnet in den USA

Im New Yorker Stadtteil SoHo wird am 20. Oktober Eröffnung gefeiert. Anwender können Google-Produkte dort ausprobieren, aber nicht kaufen. Es handelt sich laut Google um einen Kurzzeitladen fürs Weihnachtsgeschäft - wenn auch vorerst mit offenem Ende.

Google plant ein Kurzzeit-Ladengeschäft in New York City, das im Vorweihnachtsgeschäft Produkte „Made by Google“ erlebbar machen soll. Ein Hinweis darauf findet sich auf der unternehmenseigenen Site withgoogle.com.

Die Adresse lautet 96 Spring Sprint im Stadtteil SoHo, auf der Halbinsel Manhattan. Der Store wird am 20. Oktober Eröffnung feiern. Allerdings dient er nur zu Demonstrationen; Kunden können die Produkte nicht vor Ort kaufen, sondern müssen dies online (oder andernorts) erledigen.

Google zufolge gibt es keine Pläne für weitere Läden. Das Unternehmen konnte auch nicht sagen, bis wann die New Yorker Filiale offen bleiben wird. Unter „Made by Google“ sind die vor einer Woche vorgestellten Smartphones Pixel und Pixel XL, das Assitenz- und Lautsprechersystem Google Home, das Streaming-Gerät Chromecast Ultra sowie das Virtual-Reality-Headset Daydream View zu verstehen.

Seit Apple seine Retail-Strategie mit eigenen Läden in zentraler Innenstadtlage weltweit erfolgreich eingeführt hat, erwägen Konkurrenten wie Amazon, Google oder Microsoft immer wieder, Vergleichbares für ihre Hardware zu leisten. Nachhaltig hat nur Microsoft eine Ladenkette geschaffen, und zwar mit Schwerpunkt USA, auch wenn es inzwischen eine Niederlassung in Sydney gibt. Aus Brasilien hingegen zog Microsoft sich nach einem zwischenzeitlichen Vorstoß wieder zurück.

Im New Yorker Stadtteil SoHo hat Google 2014 schon einmal einen Laden angemietet, und zwar Räumlichkeiten in der Greene Street (wo übrigens auch Apple niedergelassen ist) mit rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Es ließ sie für 6 Millionen Dollar renovieren, suchte 2015 aber angeblich einen Untermieter zu einer Jahresmiete von 2,25 Millionen Dollar, statt sie selbst zu nutzen.

2013 hat Google zudem zwei Frachtkähne zu schwimmenden Showrooms umgebaut – je einen an der Ost- und Westküste der USA. Sie sollten dem Vernehmen nach für die Präsentation von Google Glass dienen, wurden aber nie genutzt, und mindestens eines der Schiffe ist inzwischen verkauft.

