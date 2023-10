Google schließt Entwicklung von Android 14 ab

Google hat die Entwicklung von Android 14 abgeschlossen. Das kündigte das Unternehmen auf seinem Event Made by Google an. Ab sofort ist das neue Mobilbetriebssystem allerdings nur für die hauseigenen Smartphones der Pixel-Reihe verfügbar. Unterstützt werden Pixel 4a und neuer. Updates von Googles OEM-Partnern werden in den kommenden Wochen und Monaten erwartet.

Die wahrscheinlich wichtigsten Neuerungen betreffen die Personalisierung des Startbildschirms. Nutzer können nun zwischen verschiedenen Uhrenstilen, Schriftarten, Widgets und Formaten auswählen. Dazu gehört auch ein KI-gesteuerter Generator für Hintergrundbilder. Letzterer ist zum Start allerdings den neuen Google-Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorbehalten.

Der Sperrbildschirm nutzt indes künstliche Intelligenz, um sich abhängig von der Situation des Nutzers zu aktualisieren. Bestimmte Wetterveränderungen führen beispielsweise dazu, dass das Wetter-Widget vergrößert dargestellt wird, um sicherzustellen, dass diese Information nicht der Aufmerksamkeit des Nutzers entgeht.

Neu sind auch benutzerdefinierte Verknüpfungen für den Sperrbildschirm, die dem Nutzer die Möglichkeit geben, mit einem Klick beispielsweise auf die am häufigsten genutzten Steuerelemente zuzugreifen. Außerdem wurde die Unterstützung für Passkeys erweitert. Ein neuer Credential-Manager gilt zudem einen Überblick über alle genutzten Anmeldemethoden, einschließlich Passwörtern und „Anmelden bei Google“.

Ein weiterer Schwerpunkt von Android 14 ist Barrierefreiheit. Dafür bietet das Mobil-OS neue Seh- und Hörfunktionen. Laut Google wird die Lupe intuitiver, mit der Möglichkeit, zu kneifen und zu vergrößern und zu verkleinern. Eine neue Option in den Schnelleinstellungen ermöglicht es Nutzern außerdem, die Schriftgröße und -art schnell zu ändern, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.

Bei den visuellen Hilfen gibt es jetzt die Möglichkeit, Flash-Benachrichtigungen zu aktivieren, bei denen die Taschenlampe des Telefons blinkt, wenn eine Benachrichtigung eingeht. Außerdem gibt es eine neue Unterstützung für Hörgeräte, die das Einrichten von Hörgeräten vereinfachen soll und einen besseren Zugang zur Weiterleitung von Audio an verschiedene Ausgänge bietet.

Unter anderem testet Samsung bereits seit mehreren Wochen ausgewählte Smartphone-Modelle mit Android 14 und der neuen Version von Samsungs eigener Oberfläche One UI 6. Das aktuelle Flaggschiff Galaxy S23 hat bereits die fünfte Beta erhalten. Gerüchten zufolge soll die finale Version schon ab Ende Oktober verteilt werden.