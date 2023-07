Elon Musk gründet neues KI-Unternehmen

xAI will die "wahre Natur des Universums verstehen". Zum Team gehören ehemalige Mitarbeiter von OpenAI, DeepMind, Google und Microsoft.

Elon Musk hat die Gründung eines neuen KI-Unternehmens angekündigt. Ziel des xAI genannten Unternehmens ist es, die „wahre Natur des Universums“ zu verstehen.

Auf der Website von xAI, an dessen Spitze Musk selbst steht, wird auch das Team des Unternehmens vorgestellt. Dazu gehören ehemalige Mitarbeiter von DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla und der University of Toronto.

Im Gegensatz zu Twitter ist xAI jedoch ein selbstständiges Unternehmen und keine Tochter von X Corp. In einer Pressemitteilung wird jedoch darauf hingewiesen, dass xAI eng mit Twitter, Tesla und anderen Firmen zusammenarbeiten wird, „um Fortschritte bei unserer Mission zu erzielen“.

Schon seit Monaten gab es Hinweise darauf, dass sich Musk auch im Bereich künstlicher Intelligenz engagieren will. Unter anderem kündigte er im April die Entwicklung eines TruthGPT genannten KI-Modells an. Er beschrieb es in einem Interview als eine „maximal wahrheitssuchende KI, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen“. Zudem kaufte Musk für Twitter 10.000 Grafikprozessoren, die für Machine-Learning-Modelle eingesetzt werden können.

Allerdings hatte sich Musk Ende März auch an einer Petition zum Stopp weiterer KI-Entwicklungen beteiligt und vor möglichen Gefahren von künstlichen Intelligenzen gewarnt.

Erfahrungen mit KI-Unternehmen sammelte Musk bereits als Investor von OpenAI. xAI positioniert sich indes nun als direkter Konkurrent zu OpenAI und anderen Branchenvertretern.