Iris-Scan wird für Bürger Singapurs verpflichtend

Ab 1. Januar will die Einwanderungsbehörde Singapurs mit der Erfassung starten. Neben Fotos und Fingerabdrücken sollen die Iris-Scans als zusätzliches Identifikationsmerkmal zum Einsatz kommen.

Ab 1. Januar 2017 startet die Einwanderungsbehörde von Singapur damit, Iris-Scans von Bürgern des Landes und ständig dort lebenden Ausländern zu erstellen und zu sammeln. Einer Mitteilung des Ministerium für innere Angelegenheiten zufolge, wird so eine vom Parlament am 10. November verabschiedete Änderung des Meldegesetzes umgesetzt. Entsprechend qualifizierte Mitarbeiter der Post von Singapur sollen die Erfassung in ausgewählten Postniederlassungen durchführen.

Fotos und Fingerabdrücke sollen dann die erfassten Iris-Scans als Identifikationsmerkmale ergänzen. Sie lassen sich dann später beispielsweise bei Anträgen für eine Neuausgabe von Identitätsnachweisen, Reisepässen oder anderen amtlichen Dokumenten nutzen. Sie wurden vom zuständigen Minister Desmond Lee wie üblich bei derartigen Maßnahmen, damit begründet, dass sich dadurch die Sicherheit allgemein erhöhe.

Laut ZDNet.com verwies der Lee auch darauf hin, dass „Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate die Erfassung von Iris-Scans bereits verpflichtend eingeführt haben, um Einwanderungskontrollen zu erleichtern.“ Außerdem sind dem Minister zufolge derartige Systeme in den Niederlanden und in Deutschland schon seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Dass hierzulande zumindest seit zwei Jahren die Sicherheit von Iris-Scans umstritten ist, erwähnte der Minister dabei wohlweislich nicht.

Im August hatte Samsung-Manager DJ Koh angekündigt, dass sein Unternehmen in Zukunkft auch Geräte im „mittleren Preissegment“ mit Iris-Scannern ausstatten wolle. Kie Kosten der Komponenten seien zwar noch zu hoch, „durch fortlaufende Kostensenkungen können Iris-Scanner ins mittlere Segment einsickern“, so Koh damals. Ziel sei es, damit die Software-Sicherheit zu verbessern, um den „Eindruck“ zu beseitigen, dass Android weniger sicher sei, als andere Betriebssysteme.

Der Iris-Scanner zählte zu den besonderen Features des Galaxy Note 7, dass dann ja aber aus anderen Gründen für Samsung schon kurz nach der Auslieferung zum Desaster wurde.

„In der Theorie“, so Koh, sei der Iris-Scanner das sicherste aller biometrischen Sicherheitssysteme. Im Note 7 war der Iris-Scanner aber nicht nur zum Entsperren verbaut worden. Langfristig war angedacht ihn durch Dritte und APIs mit Apps zu verbinden. „Im Bereich Mobile Banking denken wir darüber nach, das Scannen der Iris für große Transaktionen zu benutzen und wir führen in einigen Ländern bereits Gespräche mit Banken“, so Koh damals.

[Mit Material von Peter Marwan, silicon.de]