Trump Organization nutzt veraltete Software für E-Mail-Server

Ein Sicherheitsforscher weist darauf hin, dass die Trump Organization hoffnungslos veraltete E-Mail-Server einsetzt, die mehr als ein Jahr nicht gepatcht wurden. Es handelt sich um die Gesellschaft, die die Immobilien, Restaurant- und Hotelketten des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump verwaltet.

Laut dem Forscher, Kevin Beaumont, laufen die fraglichen Server unter Windows Server 2003 und dessen Internet Information Services 6, deren Support vor über einem Jahr abgelaufen ist. Für die Authentifizierung werde nur ein Faktor [das Passwort] benötigt, und ein Mobile Device Management (MDM) habe der Betreiber nicht im Einsatz.

Die Nutzung unsicherer Software auf derart wichtigen, übers Internet zugänglichen Systemen ist nicht nur an sich ein Risiko, sie stellt für den Kandidaten Trump auch ein Argumentationsproblem dar. Schließlich wirft er seiner Konkurrentin Hillary Clinton vor, in ihrer Zeit als Außenministerin einen privaten Mail-Server genutzt zu haben, der prompt Ziel von Hackern wurde.

Beaumont wurde für seinen Hinweis umgehend von Trump-Unterstützern in Sozialen Netzen angegriffen. Sie warfen ihm unter anderem vor, per Hack in Trumps Server eingedrungen zu sein, was nicht zutrifft – es handelt sich um öffentlich zugängliche Informationen. Als britischer Staatsbürger kann Beaumont weder Trump noch Clinton wählen.

Ein Trump-Unterstützer behauptete sogar, Beaumont bei der US-Bundespolizei FBI angezeigt zu haben. Dagegen setzte sich Michael Morisy von der Website MuckRock für Beaumont ein. Ein öffentlicher Hinweis auf Schwachstellen erhöhe stets die Chancen, das Problem zu lösen. „Offene Diskussionen als bösartig darzustellen schadet langfristig dem gesamten Sicherheitsbereich.“

Die von der Trump Organization genutzte Software ist über ein Jahrzehnt alt, ihre Unterstützung durch Hersteller Microsoft ausgelaufen – ähnlich wie beim Desktop-Betriebssystem Windows XP. Microsoft empfiehlt, auf eine neuere Version zu wechseln.

[mit Material von Zack Whittaker, ZDNet.com]

HIGHLIGHT Von der APP-Economy zur API-Economy Seit Smartphones den Markt erobert haben, gehören Apps zu unserem Alltag, und zwar in den verschiedensten Bereichen. Während sich Unternehmen derzeit mehr mit ihrer App-Strategie beschäftigen, beginnen innovativere Firmen damit, sich eine besser definierte Strategie zuzulegen, die sogenannte Apifizierungsstrategie des Geschäfts. ...zum Artikel

Tipp: Wie gut kennen Sie sich mit Windows XP aus? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.