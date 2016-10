Google-Smartphones: Vorstellung von Pixel und Pixel XL ab 18 Uhr im Live-Stream

Heute Abend präsentiert Google im Rahmen einer Presseveranstaltung in San Francisco vermutlich die neuen Pixel-Smartphones. Die Vorstellung kann auch via Live-Stream verfolgt werden. Neben der neuen Pixel-Smartphones stellt Google voraussichtlich auch Android 7.1 vor. Außerdem rechnen Branchenbeobachter mit der Präsentation der Virtual-Reality-Brillenfassung Daydream VR. Über sie heißt es aktuell, der Preis werde 79 Dollar betragen. Spekuliert wird außerdem über eine mögliche Vorstellung von Andromeda, einem Betriebssystem, das Android und Chrome OS miteinander verschmelzen soll. Last but not least soll auch das als sprachgesteuerter Assistent dienende Lautsprechersystem Google Home präsentiert werden.

Dass Google die Marke Nexus aufgibt und seine kommenden Flaggschiff-Smartphones Pixel heißen werden, ist spätestens seit der Umbenennung des Nexus Launcher in Pixel Launcher ein offenes Geheimnis. Dessen aktuelle Versionsnummer 7.1-3231428 deutet darauf hin, dass die Pixel-Geräte mit vorinstalliertem Android 7.1 Nougat eingeführt werden. Den Namen Pixel verwendete Google bisher für ein hauseigenes und ziemlich hochpreisiges Chromebook sowie dessen etwas erschwinglicheren Nachfolger. Dazu würde auch der Gerüchten zufolge relativ hohe Preis von 649 Dollar für das kleinere Pixel-Smartphone passen. Die Nexus-Geräte waren in der Vergangenheit häufig günstiger zu haben. Das Nexus 4 kostete beispielsweise nur 349 Euro.

Ein Online-Händler hatte am Wochenende bereits die neuen Smartphones Google Pixel und Pixel XL gelistet. Die von HTC für Google hergestellten Geräte mit den Codenamen Marlin (M1, 5,5 Zoll Displaydiagonale) und Sailfish (S1, 5,0 Zoll) basieren auf dem aktuellen Qualcomm-Flaggschiff Snapdragon 821. Die Geräte bringen außerdem 4 GByte RAM und 12-Megapixel-Kameras mit. Die Frontkamera soll mit 8 Megapixel auflösen. Als Akku dient im kleinen Pixel ein 2770 mAh starkes Modell, während das größere Google Pixel XL mit einem 3450 mAh starken Energiespeicher ausgestattet ist. Die verbauten Displays basieren auf der Amoled-Technik. Sollten die Informationen des Händlers korrekt sein, verfügen beide Pixel-Smartphones auch über einen microSD-Card-Slot. Das wäre ein Novum für Google-Smartphones.

Spezifikationen*: Google Pixel und Google Pixel XL Pixel Pixel XL Diagonale 5 Zoll 5,5 Zoll Abmessungen 143,8 x 69,5 x 8,6 mm 154,7 x 75,7 x 8,6 mm Gewicht 143 Gramm 168 Gramm Bildschirm Amoled Amoled Frontglas Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 4 Auflösung 1920 x 1080 2560 x 1440 Pixeldichte 441 ppi 534 ppi Prozessor Snapdragon 821 Snapdragon 821 Taktfrequenz 2,15 GHz 2,15 GHz RAM 4 GByte 4 GByte Speicher 32/128 GByte 32/128 GByte Akku 2770 mAh 3450 mAh Standby 552 Stunden 456 Stunden Sprechzeit 32 Stunden 26 Stunden Hauptkamera 12 MP 12 MP Frontkamera 8 MP 8 MP Blende f/2.0 f/2.0 Sonstiges Fingerabdruck-Scanner Fingerabdruck-Scanner MicroSD-Card-Slot Ja Ja



*(Quelle: carphonewarehouse.com)