Alphabet übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal

Die Google-Mutter Alphabet hat die Bilanz für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Der Umsatz des Internetkonzern kletterte um 15 Prozent auf 80,54 Milliarden Dollar. Damit erwirtschaftete Alphabet einen Nettogewinn von 23,66 Milliarden Dollar, 57 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Beide Kategorien übertreffen die Erwartungen von Analysten.

Anleger schickten den Kurs der Alphabet-Aktie nach Börsenschluss deutlich ins Plus. Das Papier verteuerte sich im nachbörslichen Handel um 11 Prozent oder 18,05 Dollar auf 176 Dollar – bei einem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 161,70 Dollar.

Google selbst nahm, vor allem mit Suchwerbung, 46,16 Milliarden Dollar ein (plus 14 Prozent). Auf das Google-Netzwerk entfallen weitere 7,41 Milliarden Dollar. Youtube steuerte indes 8,09 Milliarden Dollar (plus 21 Prozent) zu den Werbeeinnahmen von insgesamt 61,66 Milliarden Dollar (plus 13 Prozent) bei.

Die Sparte Abonnements, Plattformen und Geräte melden einen Umsatz von 8,74 Milliarden Dollar. Das Cloud-Geschäft spülte weitere 9,57 Milliarden Dollar (plus 28 Prozent) in die Kasse. Zudem steigerte die Cloud-Sparte ihren operativen Gewinn von 191 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 900 Millionen Dollar in den Monaten Januar, Februar und März.

„Unsere Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die starke Leistung von Search, YouTube und Cloud wider“, sagte Google-CEO Sundar Pichai. „Wir sind mit unserer Gemini-Ära gut vorangekommen und es gibt eine große Dynamik im gesamten Unternehmen. Unsere führende Rolle in der KI-Forschung und -Infrastruktur sowie unsere globale Produktpräsenz positionieren uns gut für die nächste Welle der KI-Innovation.“