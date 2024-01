Cloudflare: DDoS-Angriffe nehmen im vierten Quartal um 117 Prozent zu

Cloudflare hat seinen DDoS Report für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr registrierte das Unternehmen eine Zunahme der DDoS-Angriffe auf Netzwerkebene um 117 Prozent. Vor allem rund um den Black Friday und während der Weihnachtszeit konzentrierten sie die DDoS-Aktivitäten auf Einzelhandels-, Versand- und PR-Websites.

„2023 wurde jede Menge Neuland betreten. DDoS-Angriffe setzten neue Maßstäbe – in Umfang und Raffinesse. Die gesamte Internet-Community, einschließlich Cloudflare, sah sich einer anhaltenden und absichtlich herbeigeführten Kampagne mit Tausenden von hypervolumetrischen DDoS-Angriffen in noch nie dagewesenem Umfang ausgesetzt“, heißt es in dem Bericht.

Der aktuelle Rekord wurde laut Cloudflare bereits im dritten Quartal aufgestellt. 201 Millionen Anfragen pro Sekunde waren fast 8 Mal so viel wie der bisherige Rekord aus dem Jahr 2022. Damals zählte Cloudflare 26 Millionen Anfragen pro Sekunde. 2021 lag der Höchstwert bei 17 Millionen Anfragen pro Sekunde, 2020 bei 8 Millionen Anfragen pro Sekunde und 2019 bei 3 Millionen Anfragen pro Sekunde.

Darüber hinaus stellte Cloudflare eine deutliche Zunahme von offenbar politisch motivierten DDoS-Angriffen fest. So gab es beispielsweise im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP 28 im Dezember eine ungewöhnlich große Anzahl von http-DDoS-Angriffen auf Website von Umweltdiensten. Insgesamt stieg der DDoS-Angriffstraffic auf dieses Segment im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 61.000 Prozent.

Weitere Auslöser für DDoS-Angriffe waren im Dezemberquartal die Parlamentswahlen in Taiwan, die in dem Land zu einem Anstieg des DDoS-Traffics von 3370 Prozent führten. Aber auch israelische und palästinensische Websites waren in dem Zeitraum deutlich stärker betroffen als vor einem Jahr.