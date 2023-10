Weltweiter Smartphonemarkt erreicht Zehnjahrestief im dritten Quartal

Die Smartphone-Verkaufszahlen sind im dritten Quartal um acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum geschrumpft. Laut Counterpoint war es nicht nur der neunte Rückgang in Folge, das Gesamtvolumen erreichte in den Monaten Juli, August und September zudem den niedrigsten Stand in einem dritten Quartal seit zehn Jahren.

Das schwache Ergebnis begründen die Marktforscher vor allem mit einer langsamen Erholung der Nachfrage durch Verbraucher. Als positiv stellen sie indes ein leichtes Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal in Höhe von zwei Prozent heraus. „Das Wachstum des Marktes im Quartalsvergleich, insbesondere die positive Entwicklung im September trotz einer ganzen Woche weniger Verkäufe der neuen iPhones, ist wahrscheinlich ein Zeichen für positive Nachrichten in der Zukunft“, teilte Counterpoint mit.

Samsungs Marktanteil schrumpfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent. Die Verkaufszahlen des koreanischen Unternehmens verschlechterten sich um 13 Prozent. Auch Apples Anteil ging um einen Punkt auf 16 Prozent zurück – die iPhone-Verkäufe gaben um 9 Prozent nach.

Auch Xiaomi (Rang 3) und Vivo (Rang 5) konnten ihre Marktanteile nicht halten – Oppo auf Rang 4 bescheinigen die Marktforscher einen stagnierenden Marktanteil von 10 Prozent. Stattdessen stieg der Anteil der anderen Hersteller um drei Punkte auf 34 Prozent. Dazu trugen laut Counterpoint vor allem steigende Absatzzahlen von Honor, Huawei und Transsion Group bei. Letzteres ist vor allem im Mittleren Osten und Afrika aktiv.

Im vierten Quartal rechnet Counterpoint nun mit einer Kehrtwende und einem Wachstum im Jahresvergleich. Dazu sollen die neue iPhone-Generation sowie für den Handel wichtige Termine wie der Singles-Day in China und das Weihnachtsgeschäft beitragen.