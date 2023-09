Facebook-Mutter stellt Chatbot Meta AI vor

Die Facebook-Mutter Meta hat auf ihrem Event Meta Connect einen eigenen Chatbot vorgestellt. Ähnlich wie OpenAIs ChatGPT oder Microsofts Bing Chat ist Meta AI in der Lage, Fragen zu beantworten und einfache Aufgabe zu erledigen. Allerdings nutzt Meta AI ein eigenes großes Sprachmodell, das von Meta entwickelte LLaMa-2.

Als Partner konnte Meta zudem Microsoft gewinnen. Das Unternehmen aus Redmond liefert über seine Suchmaschine Bing Informationen für Meta AI aus dem Internet in Echtzeit.

Darüber hinaus nutzt der Chatbot Metas KI-basiertes Tool Emu, um in wenigen Sekunden anhand von Vorgaben von Nutzern Bilder zu erzeugen. Die Funktion wird auch in Metas Chat-Anwendungen integriert: WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram. Nutzer werden also künftig in der Lage sein, mit Textenaus ihren Konversationen Bilder zu erzeugen.

Der Chatbot wird aufgerufen, indem in einer Konversation oder einem Thread eine Nachricht an @MetaAI geschickt wird. Laut Meta steht der Chatbot, aktuell als Beta-Version, künftig auf Smartphones, Tablets und auch PCs zur Verfügung.