Mark Zuckerberg benennt Facebook-Konzern in Meta um

Der neue Name soll vorhandene und künftige Produkte von der Marke Facebook abkoppeln. Sein Unternehmen arbeitet zudem an einer Metaverse-Plattform namens Horizon.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat auf der Konferenz Connect einen neuen Namen für das von ihm gegründete Unternehmen angekündigt. Demnach wird der Facebook-Konzern künftig unter Meta firmieren. Außerdem stellt er die Pläne für seine milliardenschwere Metaverse-Plattform namens Horizon vor

„Im Moment ist unsere Marke so eng mit einem Produkt verbunden, dass sie unmöglich alles repräsentieren kann, was wir heute tun, geschweige denn in Zukunft“, sagte Zuckerberg. „Ich hoffe, dass wir im Lauf der Zeit als ein Metaverse-Unternehmen wahrgenommen werden, und ich möchte unsere Arbeit und Identität auf das ausrichten, worauf wir hinarbeiten.“

Facebook hat Monate damit verbracht, die Idee des Metaversums zu propagieren – eine virtuelle Welt, in der Menschen spielen, lernen, trainieren, sich austauschen und sogar arbeiten können. Zuckerberg sagte, er glaube, dass „das Metaverse der Nachfolger des mobilen Internets sein wird“ und erklärte, dass Horizon über einen Heimbereich – in dem Nutzer ihr eigenes virtuelles Zuhause einrichten können – sowie über Arbeitsräume verfügen wird. Die Arbeitsräume könnten individuell gestaltet werden und es Teams ermöglichen, sich jederzeit und überall zu treffen. Es gebe auch eine „Welten“-Funktion, die es jedem ermögliche, virtuell mit Freunden überall hin zu reisen.

Das Unternehmen erläuterte auch, wie das Metaversum-Konzept für fast jede Branche genutzt werden kann, wies aber darauf hin, dass ein wichtiger Aspekt der Idee die Interoperabilität ist, die es jedem ermöglichen soll, das, was er in Horizon hat, in andere Metaversen zu übernehmen. „Es ist das nächste Kapitel unserer Arbeit und für das Internet insgesamt“, sagte Zuckerberg.

Das Metaversum-Konzept wird von anderen Unternehmen wie Microsoft übernommen, und einige Spieleplattformen haben bereits mit dieser Idee experimentiert. Roblox, Fortnite und andere Spiele haben in den letzten Jahren virtuelle Konzerte veranstaltet, was das Interesse und die Machbarkeit einer vollständig virtuellen Welt verdeutlicht.