iOS 13.1.2: Apple veröffentlicht drittes iOS-Update innerhalb einer Woche

Apple hat erneut Fehler in seinen Mobilbetriebssystemen iOS und iPadOS korrigiert. Nach den Versionen 13.1 und 13.1.1 ist es das dritte Update innerhalb von nur einer Woche. Alle bekannten Probleme sind damit aber noch nicht beseitigt.

iOS 13.1.2 soll vor allem dafür sorgen, dass nach erfolgreichem Abschluss eines iCloud-Backups der Statusbalken nicht mehr angezeigt wird. Bei einem Testgerät von ZDNet verharrte besagte Fortschrittsanzeige am Sonntag mehrere Stunden in einer Position, obwohl das Backup üblicherweise in weniger als 5 Minuten abgeschlossen war. Ein Abbruch des Vorgangs führte schließlich zur Meldung, dass das Backup erfolgreich abgeschlossen sei.

Außerdem beseitigten die Entwickler einen Bug, der die Funktion der Kamera einschränken kann. Das Update soll aber auch einen Verlust der Displaykalibrierungsdaten eines iPhones verhindern und dafür sorgen, dass sich die Taschenlampe stets bei Bedarf aktivieren lässt.

Der Vergangenheit soll nun auch ein Problem angehören, dass dazu führte, dass Kurzbefehle nicht über den HomePod ausgeführt werden konnten. Es wurde aber auch ein Fix für Bluetooth-Probleme mit bestimmten Fahrzeugen eingeführt.

Für iPad-Nutzer steht indes iPadOS 13.1.2 zur Verfügung. Dessen Versionshinweise beschränken sich auf zwei Korrekturen: den Statusbalken des iCloud-Backups und die Kurzbefehle für HomePod.

9to5Mac weist indes auf einen weiteren Fehler in iOS hin, den Apple noch nicht beseitigt hat. Unter Umständen wird beim Start von Apps, die eine Authentifizierung per Touch ID benötigen, nicht der Dialog für die Anforderung des Fingerabdrucks angezeigt. Auch ein Schließen und erneutes Öffnen solcher Apps soll den Dialog nicht wiederherstellen.

Allerdings kann dieser Fehler wohl sehr leicht umgangen werden. Auch wenn der Dialog nicht sichtbar ist, ist die Abfrage des Fingerabdrucks aktiv. Nutzer müssen also lediglich ihren Finger auf den Sensor im Home-Button legen, um eine App zu entsperren. Die Option, statt des Fingerabdrucks das Kennwort zu nutzen, steht ohne den Dialog jedoch nicht zur Verfügung.

Bei iOS sieht Apple offenbar mehr Bedarf, Fehler kurzfristig zu beseitigen, als bei der Vorgängerversion. Das dritte Update (iOS 12.1.2) für das am 17. September 2018 freigegebene iOS 12 erschien erst nach knapp drei Monaten. Zwischen der Veröffentlichung von iOS 13 und iOS 13.1.2 liegen indes weniger als zwei Wochen.