Sicherheit für mobile Geräte: Worauf Unternehmen achten müssen

Was ein Smartphone oder Tablet für die Arbeit so attraktiv macht, ist dessen unschlagbare Fähigkeit, Informationen schnell, einfach und direkt auszutauschen. Das geschieht über Schnittstellen wie Bluetooth, GSM, USB, GPS oder NFC. Mobilgeräte sind üppig damit bestückt. Diese Schnittstellen sind aber zugleich potenzielle Schlupflöcher für Attacken von außen. Angreifer können diese ausnutzen, um sensible Daten an sich zu bringen.



Löcher in Bluetooth

Im Jahr 2017, entdeckte Armis Labs einen Bluetooth-basierten Angriffsvektor namens „BlueBorne“, der es auf iOS-, Android-, Linux und Windows-Geräte abgesehen hatte. Dieser Angriff nutzte Schwachstellen in Bluetooth-Protokollen aus und konnte sich so auf nahegelegene Geräte ausbreiten. Einen Bestätigungscode – wie bei Bluetooth-Übertragungen üblich – mussten sie nicht akzeptieren.

Durch ein schnelles Sicherheitsupdate konnte „BlueBorne“ zwar schnell ausgesperrt werden. Der Vorfall zeigt jedoch, welche Risiken in den Schnittstellen stecken. Es lässt sich kaum absehen, welche anderen Schwachstellen bei Bluetooth, Wi-Fi oder Mobilfunkverbindungen noch zu Tage treten könnten. Immer wieder kommt es zu Vorfällen: