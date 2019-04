April-Patchday: Oracle stopft 297 Löcher

Betroffen sind unter anderem Database Server, Fusion Middleware, Virtualisierungsprodukte und MySQL. Oracle warnt aber auch vor einer Schwachstelle in einer Java-Bibliothek für Windows. Einige Anfälligkeiten erlauben das Einschleusen und Ausführen von Schadcode aus der Ferne.

Oracle hat an seinem April-Patchday Updates für diverse Produkte wie Database Server, Fusion Middleware, Enterprise Manager und Java veröffentlicht. Sie schließen insgesamt 297 Sicherheitslücken, von denen einige als kritisch einzustufen sind. Sie lassen sich unter Umständen aus der Ferne und ohne Authentifizierung ausnutzen.

Den höchsten Basis-Score von 9,8 Punkten im zehnstufigen Common Vulnerability Scoring System (CVSS) erreichen alleine 48 Bugs. Sie stecken in Oracle Communications Applications, Construction and Engineering Suite, Enterprise Manage Products, Financial Services Applications, Fusion Middleware, Health Services Applications, Hospitality Applications, JD Edwards Products, Retail Applications, Siebel CRM, Supply Chain Products Suite, Utilities Applications, und Virtualization.

Die meisten Fehler – insgesamt 53 – beseitigt Oracle mit Update für Fusion Middleware. Für MySQL stehen 45 Fixes zum Download bereit. Nutzer der E-Business Suite sollten die verfügbaren Updates installieren, um sich vor Angriffen auf 35 Schwachstellen zu schützen.

Die Laufzeitumgebung Java ist indes nur mit fünf Anfälligkeiten vertreten. Darunter ist eine fehlerhafte Windows-DLL-Datei mit einem Basis-Score von 9.0. Oracle warnt vor allem vor der Ausführung von nicht vertrauenswürdigem Java-Code. Die Schwachstelle lässt sich aber offenbar auch über Programmierschnittstellen ausnutzen. Davon betroffen ist die Version Java SE 8 Update 202.

Zudem liegt für zwei weitere Java-Bugs, die vom Google-Forscher Mateusz Jurczyk entdeckt wurden, Beispielcode vor. Betroffen ist erneut die Version 8 Update 202 der Java Runtime Environment.

Der April-Patchday ist der zweite von insgesamt vier für 2019 geplanten Patchdays. Weitere Sicherheitsupdates wird Oracle am 16. Juli und am 15. Oktober veröffentlichen.