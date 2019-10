Galaxy S10: Oktober-Sicherheitspatches in Rekordzeit

Samsung hat mit der Auslieferung der Android-Oktober-Sicherheitspatches für die Galaxy-S10-Smartphones begonnen. So flott hat Samsung noch nie ein Sicherheitsupdate ausgeliefert. Dass Samsung bei der Aktualisierung ein schnelleres Tempo vorlegt, deutete sich bereits letzten Monat an, als das Note 10 die September-Aktualisierung nur wenige Tage nachdem Google sie veröffentlichte, erhielt. Die Aktualisierung steht bislang allerdings für die freien Modelle in Deutschland (Produktcode DBT), Österreicht (ATO) und der Schweiz (AUT) zur Verfügung. Die anderen Varianten sollten die Aktualisierung in Kürze erhalten, wobei zu bemerken ist, dass sich einige Provider etwas länger Zeit lassen (siehe Tabelle).

Neben den Oktober-Sicherheitspatches bringt das Update laut den Release Notes keine weiteren neuen Funktionen oder Verbesserungen. Letzten Monat hatte Samsung die Aktualisierung mit einer Reihe zusätzlicher neuer Features , die der weltgrößte Smartphonehersteller zusammen mit der Präsentation des Galaxy Note 10 vorgestellt hatte.

Oktober-Sicherheitspatches

Laut Google bringen die Oktober-Sicherheitspatches Fixes für insgesamt elf als kritisch eingestufte Schwachstellen. Insgesamt beseitigt Google 32 Anfälligkeiten, darunter die Ende vergangener Woche bekannt gewordene Zero-Day-Lücke, die eine Remotecodeausführung ermöglicht.

Zusätzlich dazu behebt Samsung 17 Schwachstellen, von denen mindestens eine mit kritisch eingestuft ist. Wie üblich nennt der Hersteller nicht alle Sicherheitslücken, um Cyberkriminelle nicht zu motivieren, diese auszunutzen.

Monatliche Sicherheitsupdates liefert Samsung für seine aktuellen Smartphones, die nicht älter als drei Jahre sind. Dazu zählen etwa die Reihen Galaxy S10, S9, S8 sowie Note 10, Note 9 und Note 8. Das über drei Jahre alte Galaxy S7 erhält Aktualisierungen nur noch quartalsweise. Zuletzt war das im August der Fall.

Aktualisierung durchführen

Die Aktualisierung sollte unter Einstellungen – Software-Update auf den genannten Geräten zur Installation angeboten werden. Ist das nicht der Fall, kann man mit dem Samsung-Tool Smart Switch versuchen, die Aktualisierung manuell zu installieren. Oft steht diese für Smart Switch früher zur Verfügung als Over the Air (OTA). Smart Switch liegt für Windows und macOS vor.

Wer sich nicht sicher ist, welche Firmwareversion auf seinem Samsung-Smartphone installiert ist, kann dies mit der App Phone INFO Samsung herausfinden. Die App listet unter anderem den Produktcode auf, sodass man anhand der weiter unten aufgeführten Tabelle überprüfen kann, ob ein Update zur Verfügung steht. Alternativ kann man an diese Informationen auch über die Eingabe von *#1234# in der Telefon-App. Unter CSC wird der entsprechende Provider-Code angegeben.

Samsung Galaxy S10: Aktuelle Firmware-Übersicht (Quelle: Sammobile, Samsung-Updates, Stand 8.10.2019) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 9.0 1. Oktober 2019 OXM 3ASIE DBT Freies Gerät 9.0 1. September 2019 OVF 3ASIG VD2 Vodafone 9.0 1. August 2019 ODX 3ASG3 DTM T-Mobile 9.0 1. September 2019 CKH 3ASIG DRE Hutchison Drei (Österreich) 9.0 1. August 2019 OVF 3ASH6 MOB A1 (Österreich) 9.0 1. August 2019 ODX 3ASG3 MAX T-Mobile (Österreich) 9.0 1. Oktober 2019 OXM 3ASIE ATO Freie Geräte (Österreich) 9.0 1. Oktober 2019 OXM 3ASIE AUT Freies Gerät (Schweiz) 9.0 1. September 2019 OVF 3ASIG SWC Swisscom (Schweiz)

