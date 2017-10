Das bestätigt Miraxess-Gründer Yanis Anteur in einer E-Mail an ZDNet.de. Mit dem Mirabook entwickelt seine Firma ein Gerät, mit der man das Huawei Mate 10 oder auch das Galaxy S8 wie ein Notebook verwenden kann.

Nach Angaben des CEO der Firma Miraxess Yanis Anteur wird das für den 16. Oktober erwartete neue Huawei-Smartphone Mate 10, ähnlich wie das Galaxy S8 mit Samsung DeX, über einen Desktopmodus verfügen. Damit eignet sich das Mate 10 als Basis für eine klassische Arbeitsstation. Auch soll es kompatibel zu dem von Miraxess entwickelten Mirabook sein, das aus einem 13,3-Zoll großen Full-HD-Bildschirm und einer Tastatur besteht.

Das Mirabook bietet außerdem einen Akku, der 10 Stunden Laufzeit garantieren soll. Außerdem verfügt es über zahlreiche Schnittstellen wie USB C, HDMI-Ausgang, Audio 3,5 mm, 2 x USB A 3.0 und microSD-Card-Slot. Das Gerät soll im Dezember 2017 an Vorbesteller für 249 Dollar ausgeliefert werden. Interessenten können es zur CES 2018 in Augenschein nehmen.

Neben dem Mate 10 ist das Mirabook außerdem kompatibel zu den Samsung-Smartphones Galaxy S8, S8+ und Note 8, sowie Windows-Phone mit Continuum-Support wie dem HP X3 oder Acer Jade Primo. Auch soll es Compute Sticks und Raspberry Pi unterstützen.

Windows- und Android-Smartphones mit Desktop-Unterstützung benötigen in der Regel eine Dockingstation, sodass man sie als Basis für eine Desktop-Arbeitsstation nutzen kann. An diese müssen lediglich Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen werden. Vermutlich wird also auch Huwaei eine Dockinstation wie Samsung mit DeX für das Mate 10 vorstellen.

HP hat mit dem Lap Dock ein ähnliches Produkt wie Miraxess mit dem Mirabook im Programm. Allerdings kann die HP-Lösung nur mit dem X3 verwendet werden. Außerdem ist das Lap Dock mit einem Preis von über 700 Euro sehr teuer.

