T-Com setzt auf neuen Slogan

Die Festnetztochter der Deutschen Telekom, T-Com, hat sich einen neuen Slogan verpasst. Mit dem Spruch „“Erleben Sie’s einfach“ sollen in Kürze neue Kunden geworben werden. Dies berichtet das Branchenmagazin „W&V“.

Gleichzeitig geht das Unternehmen mit der neuen Marke T-One an den Start – dabei handelt es sich um eine Kombination aus Festnetz-, Internet-Telefonie und Mobilfunk. Eine groß angelegte Kampagne soll in den nächsten Wochen starten, so das Blatt.

Bisher kam T-Com ohne eigenen Slogan aus. T-Com ist nicht das einzige Großunternehmen, das auf neue Sprüche setzt – erst zum Jahresbeginn hatte Intel sein altes Motto „Intel inside“ über Bord geworfen und setzt seitdem auf den Slogan „Leap ahead“.