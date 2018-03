Sony will mit Playstation 2 auf den chinesischen Markt

Der japanische Elektronikriese Sony will im kommenden Monat seine marktführende Spielekonsole Playstation 2 auch in China verkaufen. Zwar bietet Sony ebenso wie die Konkurrenten Microsoft und Nintendo Spielekonsolen in chinesischsprachigen Regionen wie Hongkong und Taiwan an. In China selbst wurden die Geräte aber bislang nicht verkauft. Dort dominieren Raubkopien den Software-Markt.

Sony teilte am Freitag mit, die Playstation werde zunächst in fünf chinesischen Städten zu einem Preis von umgerechnet rund 200 Euro angeboten, was ungefähr dem Preis in Deutschland entspricht. Zum Start soll es zwei Spiele geben. Sony hat bislang rund 62 Millionen Stück der Spielekonsole abgesetzt. Die Playstation 2 trägt maßgeblich zu dem Konzernergebnis bei.

Im vergangenen Jahr steuerte Sonys Spiele-Sparte zwar nur 13 Prozent vom Umsatz bei, war jedoch für fast zwei Drittel des Betriebsgewinns verantwortlich.