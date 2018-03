Google-Anzeigen jetzt auch bei Ask Jeeves

Die IT-Zeiten sind derzeit alles andere als rosig. Deshalb wollen die Betreiber der Suchmaschine Google und Ask Jeeves in Zukunft bezahlte Links gemeinsam vermarkten. Eigenen Angaben zufolge nimmt die in Kalifornien sitzende Firma Ask am „Google Sponsored Links Program“ teil.

So sollen ab September die bezahlten Anzeigen von Google-Kunden auch in den Suchergebnissen von Ask Jeeves auftauchen. Damit verdrängt Google den Konkurrenten Overture vom Platz. Der Ask-Chef Steve Battle erhofft sich durch den Wechsel höhere Umsätze.

Kontakt: Google Verkaufsbüro Deutschland, Österreich & Schweiz, Tel.: 040/31112124 (günstigsten Tarif anzeigen)