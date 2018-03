Die neuen Intel-Preise

Wie von ZDNet angekündigt hat Intel (Börse Frankfurt: INL) die Preise für seine Prozessoren umfassend gesenkt. Bis zu 32 Prozent sind die CPUs nun billiger.

Angeblich wird AMD (Börse Frankfurt: AMD) umgehend gegenhalten: Vermutlich wirkt sich die Preisänderung am stärksten beim derzeitigen Leistungs-Topmodell der Athlon XP-Reihe aus. Demnach soll der in 0,18 Micron gehaltene Prozessor, der mit 1733 MHz getaktet ist, maximal 37,85 Prozent preiswerter sein. Erwirbt der Händer das Tausender-Paketpreis als Boxed-Version vom Hersteller, so kostet ihn die CPU nicht mehr 420 Dollar, sondern nur noch 261 Dollar. Da die Großhändler im Rahmen einer speziellen Kampagne die Boxed-Version promoten wollen, fallen die Preise hier außnahmsweise günstiger aus als bei den Tray-Produkten.

Der Rotstift werde auch an dem zweitschnellsten Prozessor der Serie angesetzt. So müsse der Athlon XP 2000+ nach dem 14. April statt 339 Dollar nur noch 216 Dollar por Stück für die Boxed-Fassung im 1000er-Paket zahlen. Das wären 36,28 Prozent weniger.

Intels Preise für seine Chips bei Abnahme von 1000 Stück:

Taktrate alter Preis in Dollar Neuer Preis in Dollar

Pentium 4 Northwood











2,4 GHz



562



562



2,2 GHz



562



423



2,0A GHz



364



284



Pentium 4 Willamette











2,0 GHz



342



262



1,9 GHz



241



225



1,8 GHz



193



193



1,7 GHz



163



163



1,6 GHz



133



133



Xeon Prestonia











2,2 GHz



615



465



2,0A GHz



417



305



Xeon Foster











2,0 GHz



396



316



1,8 GHz



251



224



1,7 GHz



224



224



1,5 GHz



183



183



Xeon MP











1,6 GHz



3692



3692



1,5 GHz



1980



1980



1,4 GHz



1177



1177



Itanium











800 MHz (mit 4096 KByte L2)



4227



4227



800 MHz (mit 2048 KByte L2)



1980



1980



733 MHz (mit 4096 KByte L2)



4227



4227



733 MHz (mit 2048 KByte L2)



1177



1177



Pentium III Xeon Coppermine











1 GHz (mit 256 KByte L2)



425



425



Pentium III Xeon Cascades











900 MHz (mit 2048 KByte L2)



3692



3692



700 MHz (mit 2048 KByte L2)



1980



1980



700 MHz (mit 1024 KByte L2)



1177



1177



Pentium III-S











1,4 GHz



316



294



1,26 GHz



202



202



1,13 GHz



170



170



Pentium III Tualatin











1,20 GHz



241



163



1,13 GHz



173



153



Pentium III Coppermine











1,0 GHz



143



143



Celeron Tualatin











1,3 GHz



84



84



1,2 GHz



79



79



1,1A GHz



69



69



1,0A GHz



64



64



Pentium 4-M











1,7 GHz



508



508



1,6 GHz



401



401



Pentium III-M











1,2 GHz



508



508



1,13 GHz



401



401



1,06 GHz



294



294



1,0 GHz



241



241



866 MHz



316



241



850 MHz



316



241



800 MHz



241



198



Mobile Celeron











1,2 GHz



170



170



1,13 GHz



134



134



1,06 GHz



107



107



650 MHz



144



118



650 MHz



134



96



