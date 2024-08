Macs dominieren Markt für KI-fähige PCs

Ihr Anteil liegt im zweiten Quartal bei 60 Prozent. Insgesamt finden in diesem Zeitraum 8,8 Millionen KI-fähige PCs einen Käufer.

Laut einer Analyse der Marktforscher von Canalys wurden im zweiten Quartal 2024 weltweit rund 8,8 Millionen KI-fähige PCs ausgeliefert. Apples Marktanteil lag demnach bei 60 Prozent. Der Anteil KI-fähiger Windows-PCs in der Preisklasse ab 800 Dollar verdoppelte sich indes gegenüber dem ersten Quartal auf 14 Prozent.

Als KI-fähigen PC definiert Canalys Desktops und Notebooks, die über einen dedizierten Chipsatz oder Baustein zur Ausführung von KI-Arbeitslasten verfügen. Als Beispiele nennt das Unternehmen AMD XDNA, Apple Neural Engine, Intel AI Boost und Qualcomm Hexagon.

„Das zweite Quartal 2024 hat die Verbreitung von KI-fähigen PCs deutlich vorangetrieben“, sagte Ishan Dutt, Principal Analyst bei Canalys. „Im Juni wurden Copilot+-PCs mit Qualcomms Snapdragon X-Chipserie, die auf der Arm-Architektur basiert, eingeführt. Zwar waren die Liefermengen in diesem Quartal aufgrund der begrenzten Wochen und der geografischen Abdeckung der Verfügbarkeit relativ gering, doch das breite Engagement der Windows-OEMs, diese Produkte in ihre Portfolios aufzunehmen, verheißt Gutes für die Aussichten in dieser Kategorie. Im x86-Bereich hat Intel die Auslieferung seiner Core Ultra-Chipsätze hochgefahren und eine starke sequenzielle Leistung für seine KI-PC-Produkte gemeldet, während AMD im Juni seine Ryzen AI 300-Serie von Notebook-Prozessoren angekündigt hat, deren Produktveröffentlichungen Mitte Juli beginnen.“

Im zweiten Halbjahr rechnen die Marktforscher mit einer steigenden Nachfrage nach KI-fähigen Computern. Sie berufen sich dabei auf eine Umfrage unter Händlern aus Mai, wonach 60 Prozent davon ausgehen, dass Kunden Geräten mit einer Copilot-Taste bevorzugen werden. Insgesamt sollen in diesem Jahr 44 Millionen KI-fähige PCs ausgeliefert werden. Für 2025 sagt Canalys den Verkauf von 103 Millionen Einheiten voraus.