Bericht: Windows 12 kommt 2024

Ein Intel-Manager kündigt einen Refresh für Windows an. Der soll so umfassend sein, das Intel mit positiven Auswirkungen für die Nachfrage nach Client-Prozessoren rechnet.

Microsoft arbeitet offenbar an einer neuen Windows-Version. Ein Nachfolger von Windows 11 – wahrscheinlich Windows 12 genannt – soll einem Bericht von PCGamer zufolge im kommenden Jahr erscheinen. Als Quelle wird Intel CFO Dave Zinsner genannt.

PCGamer beruft sich auf das Transkript eines Gesprächs mit Zinsner auf der Citi 2023 Technology Conference, das bereits Anfang September 2023 geführt wurde. Demnach sagte der Intel-Manager: „Wir sind der Überzeugung, dass ’24 ein ziemlich gutes Jahr für Clients sein wird, vor allem wegen der Neuauflage von Windows“.

Windows Central merkt dazu an, dass Windows 11 von Microsoft vor der offiziellen Vorstellung im Jahr 2021 auch als Windows Refresh bezeichnet wurde. Zudem ist anzunehmen, dass Intel als Hersteller von Prozessoren für Windows-Systeme über Microsofts Pläne informiert ist. Außerdem gilt eine neue Windows-Version erfahrungsgemäß auch als Katalysator für neue Hardwarekäufe – was die vom Intel-CFO in Aussicht gestellten positiven Auswirkungen auf die Nachfrage nach Intel-Prozessoren hätte.

Windows 11 wurde von Microsoft im Oktober 2021 freigegeben. Mit Windows 11 verschärfte das Unternehmen zudem die Hardwareanforderungen deutlich. Als Folge sind zahlreiche Windows-10-Systeme von einem Upgrade auf Windows 11 ausgeschlossen. Der Support für Windows 10 wiederum endet 2025. Eine neue Windows-Version könnte ein zusätzlicher Anreiz für Nutzer sein, rechtzeitig vor dem Support-Ende Windows 10 aufzugeben und zu einer unterstützten Windows-Version zu wechseln.

Intel ist zumindest von dem, was Microsoft für Windows für 2024 plant, überzeugt. „Und wir sind immer noch der Meinung, dass die installierte Basis ziemlich alt ist und eine Auffrischung benötigt, und wir denken, dass das nächste Jahr angesichts des Windows-Katalysators der Beginn davon sein könnte. Wir sind also optimistisch, wie sich die Dinge ab ’24 entwickeln werden“, ergänzte Zinsner.