AR-Brille Vision Pro: Apple veröffentlicht VisionOS SDK

Apple hat ein Software Development Kit (SDK) für das VisionOS genannte Betriebssystem seiner AR-Brille Vision Pro veröffentlicht. Entwickler haben zudem die Möglichkeit, sich für die benötigte Hardware in Form des Vision Pro Developer Kit zu bewerben. Darüber hinaus sollen in sechs Städten weltweit Entwicklerlabore eingerichtet werden, in den Entwickler zusammen mit Apple an ihren Anwendungen arbeiten können.

Das VisionOS SDK bietet Entwicklern vertraute Technologien wie Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit und TestFlight. Diese Technologien helfen bei der Erstellung von Apps in 3D mit Hilfe von Reality Composer Pro, einem Tool, das Entwicklern eine Vorschau von 3D-Modellen, Animationen, Bildern und Sounds ermöglicht.

Ein VisionOS-Simulator ist ebenfalls an Bord, um verschiedene physikalische Raumlayouts und Lichtverhältnisse zu schaffen und sicherzustellen, dass Apps in jeder Umgebung funktionieren. Darüber hinaus werden den Entwicklern die Zugänglichkeitsfunktionen von Apple zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass ihre VisionOS-Apps für jeden geeignet sind.

Apple bietet außerdem ein VisionOS Design-Kit für Figma an, eine Plattform, die Designer und App-Entwickler nutzen, um Prototypen für neue Websites, Apps und Software zu entwerfen. Apple weist darauf hin, dass die Figma-Assets „einen umfassenden Satz von UI-Komponenten, Ansichten, Systemschnittstellen, Textstilen, Farbstilen und Materialien“ enthalten.

Das VisionOS SDK, das neue Xcode, der Simulator und der Reality Composer Pro sind allerdings ausschließlich für Mitglieder des Apple Developer Program verfügbar.