IDC: PC-Markt schrumpft 2023 voraussichtlich um 14,1 Prozent

IDC hat seine Prognose für die weltweiten PC- und Tablet-Verkäufe nach unten korrigiert. Aufgrund einer schwachen Nachfrage zum Jahresbeginn gehen die Marktforscher nun davon aus, dass allein die PC-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 Prozent einbrechen werden.

Insgesamt sollen Hersteller der aktuellen Schätzung zufolge in diesem Jahr rund 250,8 Millionen Desktops und Laptops ausliefern. Die Prognose für den Tablet-Markt liegt bei 134 Millionen Einheiten. Das wiederum würde einem Rückgang von 17,1 Prozent entsprechen.

Trendwende ab 2024

Insgesamt geht IDC also von 384,8 Personal Computing Devices aus, die in diesem Jahr ihren Weg in den Markt finden. Gegenüber 2022 soll der Markt um 15,2 Prozent schrumpfen.

Eine Trendwende sagen die Marktforscher nun für 2024 voraus. Im kommenden Jahr soll der Markt für PCs und Tablets ein Volumen von 403,1 Millionen Einheiten erreichen. Auch die weitere Prognose ist eher zurückhalten. Bis 2027 könnten die jährlichen Absatzzahlen auf 425 Millionen Einheiten ansteigen. Für die Jahre 2023 bis 2027 ergibt sich daraus eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mageren 2,5 Prozent.

„Da die Weltwirtschaft weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, haben die Verbraucher ihre Ausgaben eingeschränkt und gewerbliche Käufer verzögern ihre Käufe“, sagte Jitesh Ubrani, Research Manager bei IDC. „Die Verbrauchernachfrage droht zu schwinden, da sie zu den Gewohnheiten aus der Zeit vor der Pandemie zurückkehren, in der der PC nicht im Mittelpunkt ihrer täglichen Computerbedürfnisse stand. Es wird jedoch erwartet, dass die kommerziellen Käufe im Laufe des Jahres 2024 zunehmen und dem PC-Markt zu einem Wachstum verhelfen werden, das über das Niveau vor der Pandemie hinausgeht.“

Nebeneffekt: Sinkende Preise

Die schwache Nachfrage hat laut IDC für Käufer aber auch einen Vorteil. 2023 sollen die durchschnittlichen Verkaufspreise für PCs und Tablets um 2,8 Prozent auf rund 700 Dollar zurückgehen. Es wäre der erste Rückgang der Durchschnittspreise für ein gesamtes Kalenderjahr seit 2015.