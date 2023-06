Apple stemmt sich gegen den Trend

Laut GlobalData sucht Apple insbesondere im Bereich der generativen KI neues Fachpersonal. Die Einstellungen des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die USA. „Das Wachstum bei den Stellenausschreibungen wird noch deutlicher, wenn man es mit dem Einstellungstrend bei einigen Wettbewerbern vergleicht. Zum Beispiel gingen die Stellenausschreibungen von Alphabet und Amazon.com im Mai 2023 im Vergleich zum Vormonat zurück“, sagt Sherla Sriprada, Analyst bei GlobalData.

In Großbritannien hat Apple Stellen in den Bereichen RTL Design Engineer, Apple News und Apple Services Academy ausgeschrieben. In Israel sucht das Unternehmen Stellen Fachleute in den Bereichen Physical Design Engineer, CAD Engineer und Imaging & Sensing Technology Group. So befasst sich beispielsweise die Stelle „CAD Engineer – Infrastructure and Queue Developer“ mit verteilten Multithreading-Systemen und der Entwicklung von Zusatzschichten und -diensten für bestehende Batch-Grid-Systeme.

Eine weitere Stelle des Unternehmens im Bereich der generativen KI, ‚Proactive Intelligence, Applied Research Scientist – Generative AI‘, befasst sich mit der Integration von ML/RL-Frameworks in die Produkte, um Agenten in großem Maßstab zu trainieren und Cloud-Dienste zu nutzen, um ein skalierbares und verteiltes Training/Simulation von Agentenverhalten zu ermöglichen, das multimodale Vorhersagen mittels Techniken wie Monte-Carlo-Methoden, TD-Lernen, Policy-Approximationen usw. ermöglicht.