Zweite Entwicklerversion von Android 14 veröffentlicht

Google hat eine zweite Vorabversion von Android 14 veröffentlicht, die derzeit allerdings nur Entwicklern zur Verfügung steht. Google zufolge bringt die zweite Preview vor allem Verbesserungen in den Bereichen Datenschutz, Sicherheit, Leistung und Entwickler-Produktivität. Zudem wurde das Benutzererlebnis auf Geräten mit großen Displays wie Tablets und Foldables überarbeitet.

Neu ist ein Dialog, mit dem Nutzer unter Android 14 den Zugriff von Apps auf Fotos einschränken können. Künftig steht eine zusätzliche Option zur Verfügung, mit der eine App nur Zugang zu bestimmten Fotos erhält – statt einer pauschalen Freigabe für alle Fotos.

Credential Manager unterstützt Passkeys

Android 14 führt außerdem eine Programmierschnittstelle namens Credential Manager ein. Sie soll nachträglich auch für ältere Android-Versionen freigeschaltet werden. Der Credential Manager soll die Anmeldung bei Apps und Websites vereinfachen und auch die Anmeldung mit Passkeys unterstützen. Passkeys wiederum soll als Standard für eine Anmeldung ohne Passwort und unabhängig vom verwendeten Betriebssystem etabliert werden.

Weitere Änderungen betreffen die Ausführung von Anwendungen im Hintergrund. Unter anderem optimiert Android 14 die Speicherverwaltung, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Auch die Installation von Apps aus App Stores wird überarbeitet. So soll es künftig möglich sein, den Download einer App zu verschieben, bis die Genehmigung zur Installation erteilt wurde. Zudem will Google eine Möglichkeit schaffen, Updates für Apps nur dann zu installieren, wenn diese nicht in Gebrauch sind.

Die Vorabversion von Android 14 ist derzeit auf Googles eigene Pixel-Geräte beschränkt. Benötigt wird mindestens ein Pixel 4a. Eine erste öffentliche Beta von Android 14 wird im April erwartet.