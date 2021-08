Microsoft zeigt neue Funktionen für Dynamics 365 und Power Platform

Microsoft hat eine Preview neuer Funktionen für Dynamics 365 ERP/CRM sowie die Power Platform veröffentlicht. Sie gehören zur sogenannten Wave 2, die Mitte Juli angekündigt wurde und ab 1. Oktober schrittweise bis März 2022 an alle Kunden ausgerollt werden soll.

Microsoft fügt seinen Dynamics-Modulen in Wave 2 „Hunderte“ neuer Funktionen hinzu, darunter Finance and Operations, Sales, Marketing, Customer Service, Commerce, Business Central, Field Service, Supply Chain Management, Human Resources, Connected Store, Customer Insights, Customer Voice und Project Operations. Außerdem werden einige der Branchen-Clouds um zusätzliche Funktionen erweitert, darunter die Cloud for Healthcare, die Cloud for Nonprofits und die Cloud for Financial Services. Wave 2 bringt auch neue Funktionen für Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents und AI Builder.

Die vollständigen Release-Pläne, in denen die bisher für Wave 2 angekündigten Funktionen aufgeführt sind, bietet Microsoft auf seiner Website für Power Platform und Dynamics 365 zum Download an. Microsoft führt eine Reihe dieser neuen Funktionen über Teams ein, da das Unternehmen versucht, Dynamics und Teams immer enger zu integrieren. Auf der Inspire-Partnerkonferenz kündigte Microsoft zudem an, Dynamics-365-Daten ohne zusätzliche Kosten für Teams-Nutzer zur Verfügung zu stellen.