Samsung erobert Marktführung bei Smartphones zurück

Samsung hat im August den Spitzenplatz auf dem globalen Smartphone-Markt eingenommen, der laut dem jüngsten Bericht „Monthly Market Pulse“ der Marktforscher von Counterpoint 22 Prozent des Marktanteils ausmachte. Im April verlor Samsung den Spitzenplatz an Huawei aufgrund starker Rückgänge in seinen wichtigsten Märkten Indien und Europa.

Aber im Juli und August stiegen die Verkaufszahlen von Samsung wieder, als sich Indien von einem Covid-Lockdown erholte. Samsung hat nun seinen höchsten Marktanteil in Indien seit 2018 erreicht, indem es eine aggressive Online-Channel-Strategie verfolgt, um von den Chancen zu profitieren, die sich aufgrund der antichinesischen Stimmungen im Land ergeben. Zwischen China und Indien gab es vor kurzem militärische Auseinandersetzungen im Himalaya, bei denen mehrere Soldaten auf beiden Seiten starben.

Samsung vergrößert den Abstand zur Nr. 2 Huawei. Nachdem der Marktanteil von Huawei im April mit 21 Prozent weltweit den höchsten Stand erreicht hatte, wird erwartet, dass der Marktanteil von Huawei in Zukunft aufgrund der US-Handelssanktionen weiter sinken wird.

Apple ist es gelungen, seinen Anteil in der Nebensaison gut zu halten. Mit der Einführung der neuen iPhone-12-Serie am 13. Oktober erwarten wir steigende Verkaufszahlen, allerdings erst im November, da die Markteinführung später als in den Vorjahren erfolgt. Der lange Lebenszyklus der iPhone-11-Serie und das erfolgreiche neue iPhone SE werden Apple helfen, die Lücke bis dahin zu schließen. Xiaomi verzeichnet einen deutlichen Anstieg seines Marktanteils, insbesondere in Märkten, in denen Huawei früher eine starke Präsenz hatte, wie etwa in Mittelosteuropa.

Forschungsanalyst Minsoo Kang sagte: „Geopolitik und politische Differenzen zwischen den Nationen beeinflussen den Smartphone-Markt in vielerlei Hinsicht. Es wird verstärkte Marketingaktivitäten geben, um die Chancen in diesen Regionen und Segmenten zu nutzen. Infolgedessen wird die Konzentration der Top-Player auf dem Smartphone-Markt viel stärker sein. Wir erwarten, dass Akteure wie Samsung, Apple, Xiaomi und OPPO am meisten profitieren werden“.