Soundcore: Neue Bluetooth-Kopfhörer mit aptX-Support

Anker-Tochter Soundcore präsentiert mit Liberty Air 2, Liberty 2 und Liberty 2 Pro drei neue Bluetooth-5.0-Kopfhörer vor, die allesamt den qualitativ hochwertigen Codec aptX unterstützen und mit HearID die Erstellung eines personalisierten Klangprofils erlauben. Die Kopfhörer sind in Kürze bei Amazon zu Preisen zwischen 100 und 150 Euro erhältlich.

Der Liberty Air 2 im Stick-Design und der Liberty 2 im klassischen In-Ear-Stil sind mit diamantbeschichteten Treibern ausgestattet und für 99,99 Euro erhältlich. Beim Air 2 hat Soundcore die Laufzeit um 45 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell verbessert, sodass dieser nun mit bis zu 7 Stunden Spielzeit aufwartet. Zieht man zusätzlich die Energieversorgung durch das Qi-fähige Ladecase in Betracht kommt der Liberty Air 2 sogar auf 28 Stunden Musikwiedergabe. Der Liberty 2 erreicht Soundcore zufolge eine Spielzeit von 8 Stunden. Mit dem Ladecase sind es 32 Stunden. Beide Modelle verhindern das Eindringen von Staub und Wasser nach IPX 5.

Soundcore Liberty 2 Pro: Audioingenieure helfen bei Abmischung

Der Liberty 2 Pro ist Soundcores High-End-Modell. Er wurde mit Hilfe von Grammyprämierten Soundingenieuren abgestimmt und ist mit einem Koaxial-Treiber ausgestattet. Dieser ist laut Soundcore optimal ausgerichtet.

„Durch die Positionierung des Knowles BA-Treibers direkt vor dem dynamischen Treiber und die Ausrichtung beide auf den Gehörgang des Hörers ist der Klang sehr präzise“, sagt Rock Gao, General Manager, Headphones for Soundcore. „In der Anfangsphase des Designs waren wir mit der Klangbühne nicht zufrieden und haben uns mit der Entwicklung der koaxialen Architektur beschäftigt. Dieses neue Design brachte uns nicht nur klare Höhen, volle und satte Bässe und einen fein ausbalancierten Mitteltonbereich, sondern auch eine echte Audioausrichtung für alle Frequenzen. In Zusammenarbeit mit zehn mit dem Grammy-Award ausgezeichneten Toningenieuren konnten wir diese Ohrhörer so einstellen, dass sie klanglich genau sind, sodass die Zuhörer das gleiche Erlebnis haben wie im Tonstudio.“

Zusätzlich zu der hochwertigen Klangqualität bietet die Liberty 2 Pro einen echten kabellosen Formfaktor mit wiederaufladbarem, abgerundetem, kieselförmigem Gehäuse. Die Akkulaufzeit gibt Soundcore mit 8 Stunden an. Mit dem Qi-kompatiblen Case sind es 32 Stunden.

Individuelles Hörerlebnis

Um für jeden Zuhörer den besten Klang zu bieten, ermöglichen alle neuen Soundcore-Kopfhörer den Klang entsprechend den Vorlieben und des Gehörs des Nutzers zu personalisieren. Dies wird über die sogenannte HearID-Funktion in der Soundcore App, die über den Google Play Store oder den Apple App Store verfügbar ist, ermöglicht.