Bericht: Galaxy Note 10 wird in New York am 7. August vorgestellt

Das will CNET von Leuten erfahren haben, die mit der Sache vertraut sind. Gerüchten zufolge will Samsung zwei Note-10-Varianten präsentieren.

CNET will von Informanten erfahren haben, dass Samsung das Galaxy Note 10 in New York am 7. August vorstellen wird. Gerüchten zufolge könnte Samsung erstmals sogar zwei Variante der Note-Serie vorstellen: eine mit 6,3-Zoll-Display und eine Pro-Version mit einer Diagonalen von 6,75 Zoll. Das größere Modell soll auch Unterstützung für den Mobilfunkstandard 5G bieten. Ob tatsächlich zwei Varianten vorgestellt und diese auch in Deutschland angeboten werden, bleibt abzuwarten. Im Unterschied zu den Galaxy-S-Varianten, verfügt die Note-Serie über einen digtialen Eingabestift.

Die sonstige Ausstattung des High-End-Smartphone dürfte sich an den Spezifikationen der bislang verfügbaren Galaxy-S10-Varianten orientieren. So dürften die in Europa verkauften Variante von dem Samsung-Prozessor Exynos 9820 angetrieben werden. Die Größe des Arbeisspeichers sollte wie bei den Galaxy-S10-Varianten mindestens 8 GByte betragen. In Sachen Speicherausstattung könnte Samsung erstmals auf UFS-3-Speicher mit einer Datenraten von bis zu 2,1 GByte/s setzen. Im Februar hatte der südkoreanische Elektronikonzern mit der Massenfertigung entsprechende Module begonnen. Ob auch ein microSD-Card-Slot für eine Speichererweiterung zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Zuletzt hatte Samsung beim Galaxy S10 5G auf dieses Feature verzichtet. Apropos Verzicht: Angeblich wird das Galaxy Note 10 über keine Klinkenbuchs für den Anschluss von Kopfhörern mehr verfügen.

Über die Kameraausstattung ist noch nichts bekannt. Es sollte aber nicht überraschen, wenn das seit kurzem erhältliche Galaxy S10 5G als Maßstab gilt und Samsung auch beim Note 10 Pro eine 3D-Tiefenkamera integriert. Damit soll die Aufnahme von Videos mit Hintergrundunschärfe (Bokeh-Effekt oder Live-Fokus) möglich sein. Außerdem unterstützt die Tiefenkamera eine Schnellmessung von Objekten. Der im Mai angekündigte neue 64-Megapixel-Sensor dürfte hingegen noch nicht im Note 10 zum Einsatz kommen. Das kleiner Note-10-Modell soll hingegen nicht über eine 3D-Tiefenkamera verfügen.