Bericht: Apple startet TV-Abo-Dienst weltweit

Er soll im zweiten Halbjahr 2019 in mehr als 100 Ländern verfügbar sein. Schon im ersten Halbjahr soll der Dienst exklusiv in den USA starten. Er umfasst selbst produzierte Inhalte sowie Serien und Filme von Drittanbietern.

Apple will seinen schon länger vermuteten TV-Abo-Dienst offenbar in mehr als 100 Ländern weltweit anbieten. Das will zumindest The Information von drei mit Apples Plänen vertrauten Quellen erfahren haben. Zum Start im ersten Halbjahr 2019 soll Apple das Streaming-Angebot, das auch selbst produzierte Inhalte umfassen soll, auf die USA beschränken. Im zweiten Halbjahr soll der Dienst dann auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Seine eigenen Inhalte wird Apple dem Bericht zufolge kostenlos den Besitzern von iOS-Geräten zur Verfügung stellen. Darüber hinaus soll der iPhone-Hersteller seinen Nutzern die Möglichkeit bieten, Abonnements für Inhalte anderer Anbieter wie HBO oder Starz abzuschließen. Die verfügbaren Inhalte sollen zudem zum Teil länderspezifisch sein.

Unklar ist aber offenbar noch, wie die Inhalte von Drittanbietern neben Apples eigenen Inhalten präsentiert werden sollen. The Information hält ein Konzept für möglich, dass den Channels entspricht, die Amazon in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan offeriert.

Die Verhandlungen mit Programmanbietern sollen indes noch nicht abgeschlossen sein. Apples Angebot soll aber neben Fernsehserien auch Spielfilme umfassen. Angeblich soll das Unternehmen aus Cupertino allein im Jahr 2018 ein Budget von einer Milliarde Dollar für den Kauf oder die Produktion von Inhalten vorgesehen haben. Vereinbarungen soll es zudem mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey sowie mit Sesame Workshop für ein Kinderprogramm geben.

Apples größte Konkurrenten im Streaming-Segment sind Amazon und Netflix. Der Onlinehändler bietet Prime Video in rund 200 Ländern weltweit an. Netflix bedient indes Kunden in mehr als 190 Ländern.