Xiaomi stellt Mi A1 mit Dualcam und purem Android vor

Xiaomi hat heute sein 5,5-Zoll-Smartphone Mi A1 vorgestellt, bei dem es auf Android One und fast pures Android setzt. Aktuell läuft Android 7.1.2, Android 8 Oreo soll noch in diesem Jahr als Update kommen. Dank Android One wird das Mi A1 auch eines der ersten Modelle mit Android P sein.

Es kommt aber nicht nur mit Googles Android sondern hat auch solide Hardware an Bord. Es ist mit einem Full HD-Display ausgestattet und verfügt unter anderem über eine 12-Megapixel-Dualkamera mit 2-fach optischem Zoom und bietet einen Portrait-Modus wie das iPhone 7 Plus.

Angetrieben wird das nur 7,3 Millimeter dicke Mi A1 es vom einem Snapdragon 625, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Außerdem bietet es 64 GByte Datenspeicher, einen 3080-mAh-Akku, einen Infrarotsensor, einen Type C-Anschluss, sowie einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite.

Das Gerät wird zunächst in Indien verfügbar sein, soll aber auch nach Griechenland, Ungarn, Tschechien und andere europäische Märkte kommen. Von 40 ist die Rede. Von Deutschland war bislang noch nichts zu hören, was aber nichts heißen muss. Der Preis liegt bei rund 235 US-Dollar, sprich rund 200 Euro.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de