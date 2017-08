IFA: Acer stellt nächste Generation der Swift- und Spin-Serien vor

Die neuen Swift 5- und Spin 5-Modelle verfügen unter anderem über Intel Core-Prozessoren der 8. Generation. Das 14 Zoll große Acer Swift 5 wird in Deutschland voraussichtlich ab November ab 1099 Euro erhältlich sein, die Convertibles aus der Acer Spin 5-Reihe mit 13,3 und 15,6 Zoll voraussichtlich ab Oktober ab 899 Euro.

Acer präsentiert auf der IFA, die vom 1. bis 6. September in Berlin stattfindet, die nächste Generation seiner Swift- und Spin-Serien. Die neuen Modelle sollen laut Hersteller unter anderem über neueste Intel Core-Prozessoren der 8. Generation und sichere biometrische Technologie für die Nutzung von Windows Hello verfügen. Überarbeitet wurde zudem auch das Design. Das Acer Swift 5 wird in Deutschland voraussichtlich ab November zu einem unverbindlichen Verkauspreis ab 1099 Euro erhältlich sein, das Acer Spin 5 voraussichtlich ab Oktober ab 899 Euro.

Das neue 970 Gramm schwere Swift 5 kommt mit 14-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel. Es wird wahlweise von nicht näher beschriebenen Intel Core i5- oder i7-Prozessoren der achten Generation angetrieben. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 8 Stunden an. Die Materialauswahl umfasst eine ultraleichte Magnesium-Lithium-Legierung für das A- und D-Cover sowie eine Magnesium-Aluminium-Legierung für mehr Stabilität im Bereich der Handballenauflage. Trotz des filigranen Gehäuses soll die Multi-Touch-Funktion auch präzise Eingaben direkt auf dem Bildschirm erlauben.

Acer TrueHarmony mit Dolby Audio Premium-Technologie sorgt für kraftvollen und klaren Sound, wie der Hersteller erklärt. Das Swift 5 ist für Videokonferenzen Skype for Business-zertifiziert.

Die Neuauflage des Spin 5, das aufgrund der Bauweise den schnellen Wechsel zwischen Laptop-, Tablet-, Display- und Zeltmodus erlaubt, kommt im Aluminium-Unibody-Gehäuse und in zwei Displaygrößen.

Das 13,3-Zoll-Modell ist 1,59 Zentimeter dick und wiegt 1,5 Kilo, die 15,6-Zoll-Variante ist 1,79 Zentimeter dick und bringt 2,2 Kilo auf die Waage. Das hochauflösende 13- oder 15-Zoll-Display unterstützt den Acer Active Pen mit 1024-stufiger Druckempfindlichkeit. Die omnidirektionale ExoAmp-Antenne von Acer sorgt laut Hersteller für eine optimale Antennenposition, die immer ein stabiles Funksignal gewährleistet — ganz egal, in welche Richtung das Gerät ausgerichtet ist.

Die Spin 5-Modelle werden von Intel Core i5- oder i7-Prozessoren der achten Generation angetrieben, denen bis zu 16 GByte DDR4-Speicher zur Verfügung stehen. Das 15,6-Zoll-Gerät ist optional auch mit einer Nvidia GeForce GTX 1050-Grafikkarte mit 4 GByte DDR5 erhältlich. Damit sei das Spin 5 laut Hersteller auch für Grafikdesign und Videobearbeitung bestens geeignet.

Für den Sound sind Acer TrueHarmony, die Dolby-Audio-Technologie und zwei Lautsprechern auf der Vorderseite zuständig, die so platziert sind, dass sie in keinem Anwendungsmodus verdeckt werden. Das Convertible ist ebenfalls für Skype for Business zertifiziert und verfügt über eine spezielle Fernfeld-Technologie sowie vier Array-Mikrofone, um auf bis zu vier Meter Entfernung eine optimale Cortana-Erfahrung zu gewährleisten.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 13 Stunden an.

