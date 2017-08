Bill Gates spendet 5 Prozent seines Vermögens

Das Spende in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar wurde durch eine Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht bekannt. Wer der Empfänger der Spende ist, geht daraus nicht hervor. Vermutlich ist eine Stiftung begünstigt, wahrscheinlich die Bill and Melinda Gates Foundation.

Bill Gates spendet 4,6 Milliarden Dollar für gemeinnützige Zwecke. Das sind etwa fünf Prozent seines auf knapp 90 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens. Die Summe hatte Gates bereits im Juni gespendet. Die Spende wurde jetzt durch eine Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt.

Es ist derzeit nicht bekannt, welche Organisation der Empfänger dieser Summe ist. In den meisten Fällen bedachte Gates bislang die „Bill and Melinda Gates Foundation“ mit Spenden. Seit 1994 hat das Ehepaar Gates 35 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke in Form von Aktien und in Bar gespendet.

Die Gates-Foundation hat sich der Bekämpfung von Armut verschrieben. Dazu will die Organisation Zugang zu Rechnern oder dem Stromnetz ermöglichen, bekämpft Krankheiten oder versucht die hygienischen Bedingungen in armen Ländern zu verbessern. Kritiker werfen Gates vor, diese Hilfe eigennützig zu leisten, etwa weil über die Stiftung zum Teil Projekte von Firmen massiv unterstützt werden, an denen die Stiftung beteiligt ist.

Mit der aktuellen Spende leistet Gates die bislang größte Spende dieses Jahres. Im Juli hatte Warren Buffet knapp 3,2 Milliarden Dollar an die Bill and Melinda Gates Foundation gespendet. Michael Dell und seine Frau spendeten im Mai mehr als eine Milliarde Dollar an ihre eigene Stiftung, die sich für das Wohlergehen von Kindern einsetzt.

Bill und Melinda Gates hatten zusammen mit dem Investor Warren Buffet im Jahr 2010 die Kampagne „The Giving Pledge“ ins Leben gerufen. Seitdem haben knapp 160 Personen oder Familien die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke gespendet. Laut eigenen Angaben verfügt die Stiftung über ein Vermögen von 40,3 Milliarden Dollar. Sie ist damit die größte Hilfsorganisation der Welt.

