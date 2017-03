Mehl trickst selbstfahrende Autos aus

Selbstfahrende Autos sind derzeit ein heißes Thema. Nicht zuletzt deshalb hat Intel vor wenigen Wochen das israelische Unternehmen MobileEye für über 15 Milliarden Dollar übernommen. MobileEye ist in dem noch jungen Bereich visueller Verarbeitung in Fahrzeugen vermutlich derzeit der wichtigste Anbieter.

Nun hat der britische Künstler James Bridle solchen Systemen im wahrsten Sinne des Wortes die Grenzen aufgezeigt. Und das mit einer Tüte Mehl. Systeme für autonomes Fahren müssen eine ganze Reihe von Regeln beachten und diese Regeln stehen meist in Form von Schildern am Straßenrand oder sind auf der Straße aufgezeichnet. Die große Herausforderung ist, diese sicher und automatisiert in Maschinenbefehle umzuwandeln.

Bridle, der derzeit in Griechenland lebt, hat mit Mehl zwei Kreise gezeichnet. Außen eine gestrichelte Linie und parallel innen dazu eine durchgezogene Linie. Im Deutsch der Straßenverkehrsordnung würde man das eine einseitige Fahrstreifenbegrenzung nennen. Fahrer dürfen dabei von der Seite mit der gestrichelten Linie über die durchgezogene Linie fahren, aber nicht andersherum.

Und genau das hat das Fahrzeug auch gemacht. Bridle konnte das Fahrzeug in den Kreis steuern. Dann blieb es stehen, weil es natürlich davon ausgeht, dass man eine durchgezogene Linie nicht überfahren darf.

Eine harte Nuss für das Auto. Im Video sieht man sogar, dass es Versuche unternimmt, und kurz anfährt, um einen Ausweg zu finden. Aber aus diesem Kreis gibt es kein Entrinnen ohne gegen die programmierten Regeln zu verstoßen.

Man mag einwenden, dass es solche Zeichen in der Realität nicht gibt. Aber wenn sich ein Fahrzeug auf diese Weise täuschen lässt, wäre es nur zu leicht zu manipulieren. Fahrerlose Autos können durchaus ein Mehr an Sicherheit bieten, aber wie dieses kurzweilige Experiment eindrucksvoll beweist, sind dabei noch viele offene Fragen zu klären.