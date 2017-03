Apples neue Tablets kommen eventuell erst im April

Die Vorstellung neuer iPad-Pro-Modelle könnte Anfang April in Apples neu eröffnetem Hauptquartier erfolgen. Für das 12,9-Zoll-Tablet gibt Apple derzeit eine Verfügbarkeit in seinen US-Stores erst wieder am 4. April an. Taiwanische Zulieferer befürchten weitere Verzögerungen.