Telefónica bietet neue O2 Prepaid-Tarife mit EU-weit gültigem Datenvolumen

Mit den neuen Prepaid-Tarifen können Kunden ab März auch in EU-Ländern surfen, streamen und chatten. O2 Prepaid Smart bietet für 9,99 Euro im Monat unter anderem 1 GByte Datenvolumen, der Tarif O2 Prepaid All-in für 19,99 Euro 1,5 GByte Datenvolumen und eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

O2 startet ab 1. März neue Prepaid-Tarife mit höherem Highspeed-Datenvolumen. Für 9,99 Euro im Monat gibt es dann im Tarif O2 Prepaid Smart 1 GByte Datenvolumen inklusive LTE. Der O2 Prepaid All-in kostet mit 1,5 GByte Highspeed-Datenvolumen 19,99 Euro monatlich. In beiden Tarifen sind die neuen EU-Roamingvorgaben laut Anbieter bereits umgesetzt.

Statt den bislang 750 MByte im O2 Loop Smart M gibt es beim O2 Prepaid Smart künftig 1 GByte Highspeed-Datenvolumen mit LTE-Speed von bis zu 21,6 Mbit/s für 9,99 Euro monatlich. Außerdem sind eine Flatrate für Gespräche und SMS innerhalb des O2 Mobilfunknetzes sowie 200 Einheiten für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze im Tarif enthalten. Der O2 Prepaid All-in kostet mit 1,5 GByte Highspeed-Datenvolumen 19,99 Euro monatlich. Der Tarif erlaubt Surfen mit LTE-Geschwindigkeit und bietet je eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

In den beiden Paketen ist das EU-Roaming für Daten, Telefonie und SMS bereits inklusive. So können Nutzer die enthaltenen Einheiten für SMS und Telefonie sowie das Datenvolumen auch im EU-Ausland nutzen. Damit setzt Telefónica Deutschland eigenen Aussagen zufolge bei O2 Prepaid bereits zum 1. März die EU-Roaming-Anforderungen um, die Mitte Juni 2017 verpflichtend für alle Mobilfunkanbieter in Kraft treten. In beiden Smartphone-Tarifen erfolgt die Abrechnung künftig nach 28 Tagen.

Neben den neuen Tarifen O2 Prepaid Smart und O2 Prepaid All-in steht des Weiteren auch der O2 Prepaid Basistarif zur Verfügung. Mit ihm können Kunden für 9 Cent pro Minute und SMS telefonieren und SMSen. Nutzer können aus diesem Grundtarif jederzeit in die neuen Smartphone-Tarife O2 Prepaid Smart oder O2 Prepaid All-in wechseln.

Sollte das enthaltene Datenvolumen einmal nicht ausreichen, erhalten O2 Prepaid-Kunden auch künftig automatisch bis zu dreimal im Monat weiteres Datenvolumen. Voraussetzung ist, dass sich genug Guthaben auf ihrem Prepaid-Konto befindet. Beim O2 Prepaid Smart gibt es bis zu drei 100-MByte-Datensnacks für je 2 Euro, beim O2 Prepaid All-in bis zu dreimal 250 MByte für je 3 Euro.

Wünschen sich Kunden hingegen dauerhaft mehr Datenvolumen, haben sie ab 1. April die Möglichkeit, verschiedene Data Packs zu ihrem O2 Prepaid-Tarif hinzubuchen. Hier bietet O2 dann das Data Pack S mit 150 MByte für 2,99 Euro, das Data Pack M mit 500 MByte für 5,99 Euro, das Data Pack L mit 1 GByte für 9,99 Euro und das Data Pack XL mit 2 GByte für 19,99 Euro an. Alle Data Packs haben eine Laufzeit von vier Wochen und können auch im EU-Ausland verwendet werden. Ist ausreichend Guthaben vorhanden, verlängern sich die Packs automatisch.

Die Prepaid-Tarife von O2 lassen sich je nach Wunsch per Voucher, Bankeinzug, Geldautomat oder über die Mein O2-App aufladen. Wer sich ab 1. März für die Aufladung per SEPA-Lastschrift entscheidet, erhält für die erste Aufladung ab 10 Euro 100 MByte geschenkt.