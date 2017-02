Apple iPhone 7: Mattschwarze Farbe blättert ab

Betroffen sind beide Modelle der aktuellen iPhone-Generation. Die Farbe löst sich unter Umständen von der Rückseite oder auch den Seitenrändern. Apple tauscht Geräte offenbar in einigen Fällen aus. Das Problem tritt auch bei Geräten auf, die in Schutzhüllen aufbewahrt werden.

Apple hat möglicherweise ein Problem mit dem iPhone 7 in der Farbe Mattschwarz. Im Support-Forum des Unternehmens finden sich immer mehr Beschwerden von Nutzern, wonach sich die Beschichtung auf der Gehäuserückseite löst. Das Problem soll auch bei Geräten auftreten, die durch eine Hülle geschützt werden – deren Besitzer schließen mechanische Einwirkungen als Ursache aus.

Betroffen sind beide Varianten des iPhone 7, also auch das Plus-Modell mit 5,5-Zoll-Display. Im Apple-Forum veröffentlichte Fotos zeigen zudem, dass die Farbe unter Umständen auch am Gehäuserand abblättert.

„Die Farbe auf der Rückseite des iPhone hat angefangen, sich sehr großflächig zu lösen“, berichtete ein Nutzer Ende vergangener Woche. „Zuerst haben sich einige Blasen gebildet und als ich das iPhone auf einen Tisch gelegt habe, ging die Farbe vollständig ab.“

Ein Nutzer, der nach eigenen Angaben sein iPhone 7 stets in einer Schutzhülle aufbewahrt, bemerkte die Abplatzungen kürzlich rund um die Lautstärketasten. Andere gaben an, die Farbe löse sich entlang der Lautsprecheröffnung. Den Beschwerden zufolge scheinen mehr iPhone 7 Plus als Modelle mit 4,7-Zoll-Display betroffen zu sein.

Apples Support reagiert den Betroffenen zufolge wohl sehr unterschiedlich auf die Beschwerden. Demnach soll der Fehler nicht unter die Herstellergarantie fallen, da es ein kosmetischer Mangel sei. Andere Nutzer berichten, sie hätten trotzdem ein Ersatzgerät erhalten. Hierzulande können Betroffene wahrscheinlich Ansprüche gemäß der gesetzlichen Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer geltend machen. Eine offizielle Stellungnahme des iPhone-Herstellers liegt bisher nicht vor.

Umfrage Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für IT-Anschaffungen Ihres Unternehmens? Spielt eine wichtige Rolle.

Spielt eine untergeordnete Rolle.

Spielt keine Rolle. Ergebnisse anzeigen

Loading ... Loading ...

Die Probleme mit dem iPhone 7 erinnern an Beschwerden über das iPhone 5. Dessen Besitzer reklamierten, dass die Aluminium-Rückseite deutlich anfälliger für Kratzer sei als das Gehäuse des iPhone 4, dessen Rückseite aus Glas war. Apples Marketing-Chef Phil Schiller erklärte damals, dass man bei einem Aluminium-Gehäuse mit Kratzern rechnen müsse.

MacRumors weist darauf hin, dass es ähnliche Beschwerden auch bei einigen iPhone 6 und iPhone 6S gab. Es scheine aber deutlich mehr Reklamationen zum mattschwarzen iPhone 7 zu geben.

ANZEIGE Zuverlässiger Schutz vor Ransomware Ransomware heißt das aktuelle Schreckgespenst in der IT-Welt. Ob Privatanwender, Unternehmen oder öffentliche Institution: Praktisch jeder Internetnutzer hat Angst davor, dass er plötzlich nicht mehr auf seine Daten zugreifen kann, da sie verschlüsselt sind. Dabei bieten aktuelle Sicherheitslösungen wie Bitdefender 2017 zuverlässig Schutz vor dieser Erpressungssoftware. ...zum Artikel

[mit Material von Liam Tung, ZDNet.com/a>]

Tipp: Wie gut kennen Sie das iPhone? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.