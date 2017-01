Gear für iOS: Samsung Wearables demnächst mit iOS kompatibel

Gestern Abend kündigte Samsung die Verfügbarkeit der iOS-App für die Wearables Gear 3, Gear 2 und Gear Fit2 an, kurz danach dementierte das Unternehmen allerdings wieder.

„Samsung Wearables ab sofort mit iOS kompatibel“ lautete gestern Abend noch die Schlagzeile einer Mitteilung von Samsung. Kurz danach ruderte das Unternehmen aber wieder zurück und teilte mit, dass es sich in der letzten Testphase befinde und die App doch noch nicht verfügbar sei. „Wir freuen uns, dass unsere Wearables Samsung Gear S3, Gear S2 und Gear Fit2 bald mit dem Betriebssystem iOS kompatibel sein werden“, so der aktuelle Stand. Die Veröffentlichung scheint aber unmittelbar bevor zu stehen.

Darauf deutet auch die Aussage von Younghee Lee, Executive Vice President of Global Marketing, Mobile Communications bei Samsung Electronics in der ersten Meldung hin: „Wir suchen stets Wege, unsere Angebote noch mehr Nutzern verfügbar zu machen. Viele Kunden haben sich die Ausweitung auf iOS gewünscht, nun haben auch sie Zugriff auf unsere innovativen Wearable-Produkte wie die Gear S3 oder die Gear Fit2“.

Viele Funktionen der Wearables sollen demnach künftig auch für Smartphones mit iOS verfügbar sein. Sobald der Nutzer die App – wenn sie denn dann verfügbar ist – aus dem Store lädt, soll sich das iOS-Gerät in wenigen Schritten mit einem der Samsung Wearables synchronisieren. iOS-Nutzer sollen so auch in den Genuss des Designs der Samsung Gear S3 kommen. Die verschiedenen Funktionen und Apps der Samsung Geräte werden laut Hersteller von der jeweiligen iOS-Version und deren Anwendungen abhängen. Weiterführende Informationen dazu bietet Samsung auf seiner Webseite. Zu den kompatiblen Geräten sollen iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone6, iPhone6+, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7, iPhone 7+ und iPhone SE zählen. Für die Samsung Apps wird mindestens iOS 9.0 als Betriebssystem benötigt.

Die Gear S3 ist nach IP68-Zertifizierung wasser- und staubgeschützt. Das Gerät kann bis zu 30 Minuten in bis zu 1,5 Meter tiefes, klares, nicht erhitztes Wasser eingetaucht werden. Die Uhr kommt mit integrierter GPS-Funktion, Altimeter und der neuen Speedometer-App. iOS-Nutzer sollen künftig auch ihre Fitness-Daten tracken, sowie Routen, Puls, Tempo und Kalorienverbrauch aufzeichnen können. Die Gear S3 für 399 Euro gibt es in den Varianten Gear S3 frontier und Gear S3 classic. Die Gear S3 frontier richtet sich mit ihrem sportiven Design an Outdoor-Fans.

Das Design der Gear S2, die ab 339 Euro erhältlich ist, orientiert sich an der runden Form klassischer Armbanduhren. Die Gear Fit2 für 199 Euro liegt durch ihre Wölbung bequem am Handgelenk des Nutzers an.

